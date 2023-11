Gli spogliatoi. Masi contento: "Gruppo unico». Balloni sicuro: "Ora la coppa»

Terzo posto in classifica al pari del Livorno. Che poi ritroverà mercoledì in Coppa Italia. Il Follonica Gavorrano, con la vittoria sul Poggibonsi, ha superato il Grosseto in classifica ed ha rosicchiato due punti alla capolista Pianese. Ma battere il Poggibonsi non è stato semplice. "Ci aspettavamo una gara difficile – ha detto a fine incontro mister Marco Masi -, E così è stato. Il Poggibonsi sa imbrigliare gli avversari e voleva ripartire, perché hanno due attaccanti molto bravi negli spazi larghi. Nel primo tempo siamo stati poco pazienti nel girare palla , cercavamo subito la verticalizzazione. Non avevamo spazi, bisognava farli muovere di più. Nel secondo tempo abbiamo trovato subito il gol e ci ha facilitato aprendoci il campo. Devo dire che i ragazzi sono stati esemplari, non lesinano impegno. Tutti stanno facendo un gran lavoro". Masi ha optato per il turnover, visto che mercoledì i minerari torneranno in campo. "Mercoledi ci aspetta un impegno difficile, considerando che torniamo in campo. Quindi abbiamo cambiato qualcosa – ha aggiunto il tecnico -. Il Livorno è una squadra importante, ha trovato la propria quadra. Noi proveremo a fare una prestazione importante". E sull’importanza dell’incontro si è espresso anche il presidente Paolo Balloni. "Il Livorno sta facendo bene – ha concluso Balloni -. Sappiamo che è una squadra importante. Sarà una bellissima partita. Dovremo provare di fare il meglio possibile perché la Coppa Italia è una nostra priorità".