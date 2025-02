Gli spogliatoi. Masi: "Ripartiamo da qui. Non siamo ancora guariti ma la strada è giusta»

Tre punti che danno serenità e fanno ripartire una formazione finora in crisi. Febbraio si è aperto nel migliore dei modi per i minerari dopo un mese avaro di soddisfazioni. "Una vittoria che ci serve per ripartire e prendere un po’ di sicurezza in più. Da questo punto di vista non possiamo dire di essere ancora guariti del tutto - ha detto mister Marco Masi - ma abbiamo un gruppo che si sta definendo e che lavora bene. Quindi siamo fiduciosi per il futuro. Anche questa settimana il gruppo ha lavorato bene, anche se si è formato venerdì. Le risposte che cercavamo ci sono state. Questo è un gruppo molto più omogeneo, che ci dà la possibilità di fare delle scelte. Quindi siamo fiduciosi per il futuro. Adesso dobbiamo recuperare due infortunati che per noi sono importanti, che ci permetteranno anche di fare altre scelte e far riposare qualcuno, gestendo bene la partita in alcune situazioni. Un gruppo che può lavorare con più tranquillità e che ha delle qualità. I nuovi entrati ci stanno dando da subito una mano. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sapendo che sarà un percorso lungo e faticoso. Sono contento per i ragazzi e per la società. Tutti stiamo soffrendo questa situazione e abbiamo voglia di venirne fuori. Dobbiamo guardare di settimana in settimana, cercando di tirare fuori il meglio da ogni partita. La gara era tra due squadre che avevano altre aspettative e si trovano invischiate in altre situazioni".