Gli spogliatoi. Masi soddisfatto dei suoi: "Prestazione molto solida. Ora guardiamo avanti»

Il Follonica Gavorrano di mister Marco Masi è in piena lotta per vincere il campionato. Il successo di Altopascio vale tantissimo. Sia per la classifica che per il morale, dopo 3 partite in otto giorni. "Abbiamo fatto una prestazione solida e di sostanza, ciò che serviva – ha detto a fine gara Masi -. Era uno scontro diretto e sono quelle partite da dentro o fuori, per noi era importante rimanere attaccati a chi viaggia davanti a noi. Una gara quindi di gruppo senza tanti fronzoli, ma con cose essenziali, non abbiamo sbagliato nulla. Veniamo da una settimana fatta in maniera importante: abbiamo vinto sabato scorso un altro scontro diretto e fatto una gara di valore nella semifinale di Coppa, oltre alla prestazione con il Tau, quindi faccio un plauso ai ragazzi". La squadra ha dedicato la vittoria a Masini, infortunatosi mercoledì in coppa. "Peccato aver perso Masini per infortunio – ha aggiunto Masi -, dobbiamo lavorare anche per lui e sopperire alla sua assenza. Al di là che è una quota, ma è un ragazzo importante, un jolly che si può collocare in diverse zone del campo e ci ha sempre dato una grossa mano. Quindi una perdita importante, adesso abbassiamo la testa e lavoriamo ancora più forte. Tornando alla partita, in queste gare regna l’equilibrio e a volte l’episodio ti può premiare. La squadra è stata brava perché ci ha poi costruito la prestazione, sapendo che questo era un risultato fondamentale per il prosieguo del nostro cammino per rimanere attaccati ai vertici. L’abbiamo quindi indirizzata come meglio non potevamo. Adesso è il momento di guardare a noi stessi".