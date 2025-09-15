Gli spogliatoi. Mister Baiano è soddisfatto: "Avanti così, ma non montiamoci»

Bravo mister Baiano a cambiare la squadra in corso, bravi i ragazzi a reagire. Il Follonica Gavorrano è a punteggio pieno, ma come predica il mister il campionato è lungo: intanto però quella di Poggibonsi è una vittoria pesante. "Sono contento di essere tornato dove ho lasciato tantissimi amici – ha detto a fine gara Francesco Baiano -. Quello che contava era la partita, portare i punti a casa e lo abbiamo fatto. Abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo partiti benissimo, anche se abbiamo avuto due o tre palle gol per sbloccare la gara. Poi c’è stata l’azione che ci ha portato sotto e lì ho dovuto cambiare totalmente l’assetto della squadra. Ci siamo messi con il 424 per forzare la partita e chi è entrato ha fatto molto bene. Siamo contenti della vittoria, ma non ci dobbiamo cullare su questi due risultati". Primi, ma coi piedi per terra. "Sappiamo che il campionato è lungo – ha aggiunto -, faticoso e difficile, vediamo tutte le domeniche risultati che non ti aspetti, questo la dice lunga sulla difficoltà del campionato. La svolta della gara è arrivata con il cambio di assetto, ho messo quattro giocatori davanti di grande qualità e fisicità, lì abbiamo pressato e abbiamo fatto bene. É vero che abbiamo trovato due gol, ma le occasioni le abbiamo avute anche prima, ma non le avevamo concretizzate, Non è stato un bel primo tempo da parte nostra, eravamo troppo prevedibili e lenti nel girare la palla e il Poggibonsi si chiudeva molto bene. Poi loro ripartivano e su due palle lunghe siamo andati in difficoltà. Questo non deve capitare, ma su quel lato lì c’erano ragazzi giovani".