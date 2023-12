Gli spogliatoi. Mister Clementi: "Serve carattere per una risposta così»

Il pareggio, pirotecnico, rocambolesco, ma sostanzialmente giusto, soddisfa mister Clementi. La Vigor ha reagito e non è un dato da sottovalutare.

"Avevo chiesto sfrontatezza e coraggio, i ragazzi mi hanno accontentato – dice mister Aldo Clementi –. La Vigor mi è piaciuta, non posso negarlo. Cosa ho detto alla squadra nel primo tempo? Di non pensare che la montagna fosse insormontabile. Una picconata alla volta, avremmo potuto recuperare e così è stato. Per rimettere in piedi certe partite serve carattere e oggi ho apprezzato lo spirito del gruppo – continua l’allenatore della Vigor –. Abbiamo due strade quando incappiamo nelle avversità: piangerci addosso o reagire. Personalmente preferisco la prima".

Clementi è soddisfatto e taglia corto sui mugugni legati ad alcune esclusioni dall’undici di partenza.

"Nel bene e nel male, questo è il gioco di Clementi. Ovviamente abbiamo dei limiti, tuttavia cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco – rimarca il mister rossoblu –. Le altre squadre ci rispettano, anche quelle forti ed oggi abbiamo dimostrato a tutti il perché. Su chi gioca o chi non gioca preferirei non soffermarmi: non sono tenuto a dare spiegazioni, devo solo fare il bene della Vigor. Le partite sono delle gare, c’è e deve esserci agonismo, il posto in squadra non è mai scontato".

Amareggiato invece il tecnico dell’Avezzano Giuseppe Ferazzoli che aggiunge: "Il pareggio va accettato, ma non possiamo nascondere la delusione. Il gol di Pesaresi ha riaperto il discorso e ci ha fatto perdere tranquillità, eppure non abbiamo corso troppi pericoli nella seconda metà di gara. Un vero peccato, ma un pareggio a Senigallia ci può stare. La Vigor è una squadra forte, rodata e ben allenata. La prestazione mi ha soddisfatto, il risultato lascia l’amaro in bocca".

