Gli spogliatoi, soddisfatto anche il tecnico dei neroverdi: "Il nostro intento era portare via punti dopo la sconfitta di domenica». Alfonsi: lo spirito è giusto. Adesso dobbiamo lavorare

"Molto soddisfatto per la prestazione dei ragazzi. Continuiamo così". È l’umore, a fine gara, del tecnico rossoblù Sante Alfonsi. "Non abbiamo rischiato nulla – dice l’allenatore della Civitanovese –, mentre il portiere del Castelfidardo si è reso protagonista di due belle parate. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi. C’erano due 2006 in campo dal primo minuto, per Giandomenico si trattava della prima partita da titolare in serie D (il giovanissimo playmaker era subentrato nella ripresa del match contro L’Aquila, ndr). Sono contento per lo spirito dimostrato. I ragazzi che erano fuori hanno incitato quelli che erano dentro. Molto bene".

Da sottolineare che dopo un avvio di sei partite in cui i rivieraschi avevano incassato 11 reti, negli ultimi due incontri la porta di Petrucci è rimasta sempre inviolata. "Solidità difensiva ritrovata? Avevamo preso troppi gol prima – prosegue il tecnico rossoblù –, ma bravi Diop e Passalacqua ancora una volta. Adesso mettiamoci a lavoro, domenica ci aspetta un appuntamento ostico sul campo della Vigor Senigallia".

Sorridente anche l’allenatore dei neroverdi Marco Giuliodori. "Il nostro intento – commenta - era portare via punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Sambendettese (0-3, ndr). Non era facile affrontare la Civitanovese, specie dopo il trionfo che i rossoblù avevano ottenuto sabato scorso, in uno stadio come quello dell’Ancona. Molto bene la nostra fase difensiva, certo bisogna fare qualcosa in più a livello offensivo se vogliamo i 3 punti. La prova del portiere? Mi fa piacere. Non era semplice per uno così giovane approcciare subito in questo modo nel calcio dei grandi. Il turnover? C’era bisogno di forze fresche, adesso ci aspetta un tour de force. Domenica sarà dura contro l’Atletico Ascoli". Civitanovese che sale a 8 punti in graduatoria, mentre il Castelfidardo raggiunge quota 6.

f. r.