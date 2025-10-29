Gli “Stranobakkano” compongono il nuovo inno del Terranuova Traiana

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Il Terranuova Traiana avrà presto un nuovo inno e a firmarlo saranno gli Stranobakkano, la band guidata da Alberto Checchi, voce e frontman del gruppo valdarnese che ha le proprie radici proprio nel comune di Terranuova Bracciolini. L’idea è nata da una promessa tra amici: il Direttore generale dei biancorossi Simone Finocchi, qualche mese fa, aveva lanciato la sfida a Checchi: “Se restiamo in Serie D, fai l’inno della Terranuovese”. Detto, fatto. Con la salvezza arrivata nella passata stagione, la scorsa settimana gli Stranobakkano sono entrati nello studio di Ronny Aglietti a Monte San Savino per registrare il brano che accompagnerà i biancorossi in questa stagione.

Il titolo è già un manifesto: “Una terra, due colori”, chiaro omaggio al legame con Terranuova e ai colori sociali della squadra. Il pezzo non è ancora uscito, ma l’attesa cresce tra i tifosi, curiosi di ascoltare come la storica band valdarnese interpreterà in musica l’anima del Terranuova Traiana. La presentazione ufficiale avverrà in occasione di un evento di beneficenza in favore della Misericordia di Terranuova, che sarà annunciato a breve. Come ha scritto Checchi sui social: “Ogni promessa è un debito… sperando che porti bene e che il popolo terranuovese rimanga soddisfatto!”