Gli ultras della Sangiovannese in piazza per il futuro della società azzurra

Gli ultras della Sangiovannese scendono in piazza per spronare le istituzioni cittadine. Fortemente preoccupati per il futuro della società azzurra, che ricordiamo compirà 100

anni di vita nel 2027, i tifosi si

ritroveranno questa sera alle 21 in

piazza della Libertà, davanti alla casa della cultura Palomar, e sfileranno in un corteo che arriverà in Piazza Cavour giusto per far capire il loro senso di appartenenza al Marzocco e spingere, come detto, le istituzioni cittadine e imprenditoriali affinché costruiscano un nuovo assetto societario che possa permettere di proseguire nel percorso calcistico dopo l’amara retrocessione nel campionato di Eccellenza.

I sostenitori della Sangiovannese vogliono far sentire la propria voce

nella speranza che si concretizzino le trattative che ormai da qualche giorno

si stanno portando avanti in vista della prossima stagione calcistica che dovrà essere quella dell’immediato riscatto rispetto a quella andata agli archivi da pochi giorni.

L’attuale consiglio direttivo ha, infatti, rassegnato le proprie dimissioni come più volte chiesto da una consistente parte della tifoseria, le chiacchiere vanno avanti e si spera di poter arrivare a una conclusione entro la fine del mese per poi programmare il prossimo campionato che vedrà, ai nastri di partenza, anche il Figline di Maurizio Sarri che è tornato nei campionati regionali a causa dello spareggio perso domenica contro il Terranuova Traiana.

Difficile, a oggi, sapere con quali obiettivi partirà la Sangiovannese; c’è, in pratica, da ricostruire tutto da capo a piedi e il tempo, sotto questo preciso punto di vista, non gioca certamente a favore dei colori azzurri, considerato che già alcune società del prossimo campionato hanno cominciato a muovere passi importanti per programmare il futuro e dare così vita quanto prima alla stagione 2025-2026; agire subito diventa dunque fondamentale.

Massimo Bagiardi