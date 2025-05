Gli ultras della Sangiovannese in piazza per il futuro della società sportiva

SAN GIOVANNIGli ultras della Sangiovannese fanno sentire la propria voce. Martedì prossimo, alle 21, con partenza da Piazza della Libertà, precisamente davanti alla casa della cultura Palomar, i gruppi organizzati della Gradinata Marco Sestini manifesteranno fino a Piazza Cavour per confermare che ci sono e ci saranno sempre al di là della retrocessione in Eccellenza che ha, e non potrebbe essere altrimenti, gettato tutti nello sconforto. L’iniziativa portata avanti dal cuore pulsante del tifo azzurro è volta anche a spronare le istituzioni cittadine a far quadrato più possibile attorno alla questione societaria che, sempre dalla prossima settimana, potrebbe vedere alcune novità. Il gruppo dirigenziale presieduto da Giovanni Serafini avrebbe, a quanto circola, rassegnato nelle scorse ore le dimissioni e consegnato virtualmente le chiavi al sindaco Valentina Vadi che, a questo punto, avrà il compito di istituire una nuova compagine societaria che assicuri il proseguimento dell’attività. È sempre in piedi la trattativa col fondo americano così come si andrà avanti, tramite riunioni singole, con i colloqui con alcune figure imprenditoriali cittadine che, dopo un primo approccio, si sono dette disponibili a mettersi a sedere per cercare di poter dare una mano ai colori azzurri.

L’idea è quella di poter concludere il tutto, o con un gruppo o con l’altro, prima della fine del mese per poter poi programmare la prossima stagione in un campionato che si preannuncia assolutamente avvincente, con alcune squadre che non stanno nascondendo i propri obiettivi tipo Antella o Sansovino e altre ancora pronte a mettere sul piatto budget importanti per cercare di salire nel massimo palcoscenico dilettantistico.

Massimo Bagiardi