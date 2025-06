Godo e Real Voltanese trionfano nei playoff di Terza Categoria, promozione vicina

Ultimo atto in Terza Categoria dove si sono giocate le due finali dei playoff dei gironi A e B con i successi di Godo e, in trasferta, Real Voltanese. Entrambe entrano così di diritto nella graduatoria regionale dei ripescaggi in Seconda Categoria che, al momento, dovrebbe avere dieci posti a disposizione. E le porte della promozione dovrebbero spalancarsi per entrambe, visto che la Real Voltanese è al quarto posto con 2,214 punti mentre il Godo è al settimo con 1,964 punti, quoziente tra punti ottenuti e partite giocate. Dunque è ben lecito che entrambe festeggino l’alta possibilità di promozione nella categoria superiore. Il Godo ha affrontato il Junior Cervia, finalista di Coppa e – a sorpresa – vittorioso in semifinale con la favorita Polisportiva Camerlona. Dopo lo 0-0 al 90’ e con un uomo in meno per l’espulsione al 4’ di recupero di Samuele Menghi, i cervesi hanno subito la rete decisiva – ma col pari al 120’ avrebbe vinto il Godo – ad opera di Arcuri alla prima marcatura stagionale in assoluto. Dopo la retrocessione dello scorso anno, una probabilissima risalita immediata e, ovviamente, grande soddisfazione per il presidente Roberto Trincossi: "Ancora solo un mese fa sembrava impossibile: il nostro pensiero va alle persone che ci hanno lasciato come il presidente Marzolla e il nostro dirigente Ferretti. I ragazzi sono stati fantastici e lo staff professionale: voglio ringraziare il tecnico Massimo Brini che non sarà più a Godo il prossimo anno". Domenica, invece, si è giocata la finalissima tra la Giovanili Santerno e la Real Voltanese, in lizza a lungo per la promozione diretta, poi scivolata al terzo posto. Una gara lottatissima e combattuta come si addice ad una partita decisiva. Alla fine ha vinto la Real Voltanese – un pari dopo i supplementari avrebbe favorito Santerno – in gol nel finale di primo tempo col bomber Spina. Ma sono passati appena 3’ e un gran gol di Tura ha riportato in parità la contesa (1-1). Poi accade di tutto: il portiere della Real Voltanese, Tozzola, ha parato il rigore del possibile svantaggio della sua squadra, rimasta anche in dieci ma a metà ripresa un’azione personale di Babacar Sall ha riportato gli ospiti in vantaggio e il 2-1, alla fine, risulta decisivo per la vittoria finale. Girone A: Godo-Junior Cervia 0-0, 1-0 dts (2’ sts Arcuri). Girone B: Giovanili Santerno-Real Voltanese 1-2 (35’ pt Spina, 38’ pt Tura (GS), 20’ st B. Sall).

Ugo Bentivogli