GOL DI BERNABEI E DI MENCHI. Il Monticelli si porta in vantaggio, il Casette Verdini lo riacciuffa

MONTICELLI

1

CASETTE VERDINI

1

MONTICELLI: Melillo, Vallorani, Fattori, Santoni, Rinaldi, Natalini, Vespa (25’st Aloisi), Pietrucci S., Gibellieri (38’st Panichi), Raffaello, Bernabei. A disp. Piccioni, Pietrucci M., Paolini, Cappelletti, Angelini R., Calvaresi, Di Giorgio. All. Settembri.

CASETTE VERDINI: Giorgi, Bordi, Telloni (11’st Malaccari), Lami (16’st Lattanzi), Menchi, Cerquozzi, Guing, Russo, Ulivello, Gentilucci (16’st Palmucci), Romanski. A disp. Ripani, Mulinari, Germani, Barchetta, Ruani. All. Lattanzi.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 32’st Bernabei, 40’st Menchi.

Note: al 34’ espulso Raffaello.

Il primo tempo vede gli ospiti più concreti e provare a creare qualcosa, ma i tiri di Romanski e Ulivello non impensieriscono Melillo. Alla mezz’ora arriva la prima doccia fredda per il Monticelli. Al 33’ viene ammonito Raffaello che un minuto dopo riceve la seconda ammonizione e viene mandato sotto la doccia.

Nel secondo tempo succede di tutto. Al 32’ arriva la svolta della gara. Aloisi, subentrato a Vespa, pennella un cross in area dove Bernabei colpisce di testa e batte Giorgi. Al 40’ cross dalla sinistra, respinge Melillo, Menchi in apparente posizione di offside batte l’estremo difensore per il gol del pareggio. Al 48’st l’ultima chance per gli ospiti su punizione con Russo ma Melillo vola e devia in angolo. Terna arbitrale connestata dalla squadra di casa.