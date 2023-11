Goleada del Foto Express. Nel girone A guidano in tre

Dopo il 4° turno nel Girone A rimangono a punteggio pieno in 3: Baracca di Guendalo, Grill Park Ferrara e Fonderia Zanetti. Il Grill Park si impone 7-0 nel big match contro il Tabacchi Levigatura Marmi, in evidenza Mantovani e Fornaio. Secco 5-0 della Baracca di Guendalo al Koi Sushi: Vandini fa 2 gol e procura l’autogol di Rossi, a segno anche Virgili e Mazzucco. La Fonderia Zanetti va sotto contro il Team Assacro, poi 3-1 all’intervallo, 5-1, e 8-4 finale con poker di Letizia, doppietta di Chili e reti di Greco e Callegari; tripletta di De Gruttola e poi Stojku per il Team Assacro. Si riscatta il Bar Duomo, 4-2 nel primo tempo contro l’Asso di Cuori e 13-5 conclusivo: torna Torres e ne fa 4, triplette di Molinari e Mariani, doppietta di Frezzato e rete del provvisorio 4-2 di Farinella; per l’Asso di Cuori tripletta di Siciliano. Goleada del Foto Express che riporta con i piedi per terra la Casa dei Materassi: 3-0 dopo 5 minuti e partita in discesa fino all’8-0 e 8-1 finale. Barani la sblocca, poi pokerissimo di Giordani, Gennari, anche 1 assist per lui, e Arenga. Bene anche Exera che sale a quota 6 insieme al Foto Express: 6-0, poi 7-1 all’intervallo e 12-5 finale agli Eroi di Arcadia con cinquina di bomber Panzetta, tripletta di Tagliati e doppiette di Bassi e Pedarzini; per gli Eroi di Arcadia, Pasquini nel primo tempo, poi doppiette di Ventura e Palmer. L’Autocarrozzeria Giudice va al riposo sul 2-0 con la rete di Pazzi, il quale poi assiste Onesti per il raddoppio, e tiene il vantaggio fino al 6’ dal termine quando, prima Ferrando Colli si fa trovare pronto per ribadire in rete la prima conclusione di Caputo, e poi lo stesso Caputo si inventa il gol del pari saltando 2 avversari sulla sinistra prima di insaccare nell’angolino basso, finisce 2-2.

Nel Girone B dopo 3 giornate restano a punteggio pieno solo Bar Nives e Longobarda. Il Bar Nives si sbarazza dell’insidioso ostacolo New Team con una partenza sprint, 3-0 dopo 10 minuti, poi 5-1 a metà ripresa e 6-3 finale, in evidenza Armanino, doppietta per lui, e il portiere Capita, in ottima serata e autore anche di 1 gol. La Longobarda supera 6-0 il Sol de Montalto, doppiette di Rinaldi e Colletto e nel finale a segno anche Piscopo e Paris. Non tiene il passo il Bar Mattino Ostellato, al quale sembra tutto facile con il 3-0 dopo 5 minuti e il 4-1 all’intervallo, ma nella ripresa il Sushi Tokyo sorpassa segnando 4 gol di fila con Rotatori, Marescotti, Beccarini e Gumina; poi 5-5 e Bar Mattino avanti con il rigore di Visentini a 2’ dalla fine, ma Rollo rimette le cose a posto con una siluro di destro per il 6-6 conclusivo. Bar Mattino e Sushi Tokyo vengono agganciati a 7 punti dal Bar La Coccinella che soffre, ma è sempre al comando, contro un’ottima Umbertiana: 2-0, 3-2, 4-3, 5-4 al riposo e 7-5 finale.