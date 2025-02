Goleada per Cinigiano e Sorano. Vincenti trascina la Marsiliana

Nel girone M di Seconda categoria tutto secondo copione nei piani alti. Vincono le tre di testa, che oramai rimangono le sole formazioni che potranno giocarsi vittoria del campionato e playoff visto il maxi divario con le formazioni dalla quarta in giù. Il Sorano liquida il Roccastrada senza problemi; ancor più semplice il successo del Cinigiano a Montieri, mentre soffre il Campagnatico a Castell’Azzara ma si prende i tre punti. In ottica salvezza, due vittorie importanti per Virtus Amiata, per la prima volta fuori dalla zona calda e per la Marsiliana che lascia l’ultima piazza.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 55, Cinigiano 55, Campagnatico Arcille 52, Riotorto 37, Marina 37, Manciano 36, Montieri 35, Roccastrada 29, Intercomunale Santa Fiora 29, Maglianese 27, San Quirico 1969 20, Virtus Amiata 20, Castell’Azzara 18, Paganico 18, Marsiliana 15, Castiglionese 14.