Gomis crede nel nuovo corso: "Conquistato dalla Maceratese"

"Credo fermamente sul lavoro portato avanti da società, staff e tecnico che sta dando i suoi frutti". Kalagna Gomis, centrocampista della Maceratese, parla dell’ottima partenza dei biancorossi che in campionato hanno vinto le tre gare disputate e in Coppa Italia hanno superato il turno ai danni del Montefano. Domenica la squadra di Possanzini ha fatto il pieno sul campo dell’Atletico Mariner dove si è giocato a porte chiuse. "È triste – spiega il calciatore al secondo anno a Macerata – una partita senza pubblico. A Macerata i tifosi ci danno una spinta, ti trasmettono la loro forza e poi non è bello privare tanta gente di partecipare alle partite". Sabato, prima della trasferta poi vinta a casa dell’Atletico Mariner, i supporter hanno assistito in buon numero all’allenamento. "Non me l’aspettavo, avrebbero potuto andare ovunque ma erano lì, sugli spalti, a sostenerci durante la rifinitura: è l’ennesimo segnale di quanto ci tengano alla squadra, alla maglia e noi vogliamo continuare di questo passo. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e pedalare, daremo tutto per i tifosi e per regalare loro certe soddisfazioni perché hanno sempre fatto la loro parte".

Per Gomis è la seconda stagione in biancorosso. "L’anno scorso – ricorda – sono arrivato durante il campionato, in estate ho iniziato la preparazione e ho notato una società molto più organizzata, in questo senso c’è tanta differenza rispetto al precedente campionato. È chiaro che c’è sempre da migliorare, però in questo momento stanno facendo la differenza le idee dell’allenatore e la società". Gomis indica nel lavoro la chiave determinante perché la stagione possa essere soddisfacente. "Io guardo a quanto facciamo durante gli allenamenti, a come cambia la preparazione in base alle gare, alle idee che si mettono in campo. Non so come si lavora nelle altre realtà e allora mi limito a guardare a casa mia, noi dobbiamo continuare con questo atteggiamento". L’avvio è più che positivo. "Ritengo – concldue Gomis – che una buona partenza possa poi fare la differenza, e l’inizio dipende da tanti fattori come organizzazione, il gruppo e la società".

La squadra di Possanzini ha superato gli ostacoli Urbania e Atletico Mariner in trasferta, sul proprio campo ha battuto il Fano: in queste tre gare i biancorossi hanno segnato 7 gol subendone uno solo. Ma adesso c’è da voltare pagina e iniziare a prepararsi al match di domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi scenderà in campo il Montegranaro, formazione che ha 5 punti in classifica.