Gorgone: "Potevamo gestire meglio la gara"

Sul sintetico del "Sivori" di Sestri Levante la Lucchese ha conquistato un bel pareggio, nonostante una direzione di gara mediocre o, per meglio dire, pessima da parte del siciliano Madonia che ha lasciato correre tutta una serie di falli ai danni dei rossoneri, ma che ha trovato il modo di ammonire, prima e allontanare, poi, Gorgone che si era lamentato per un intervento falloso ai danni di Visconti, non rilevato.

Di calcio se ne è visto poco, per non dire quasi nulla. Ecco perché un giocatore tecnicamente bravo come Saporiti è stato costantemente attaccato in modo falloso. Comunque sia la Lucchese ha portato a casa un pari che le ha permesso di scavalcare in classifica il Perugia e di tenere sotto tiro il Carpi, prossimo avversario dei rossoneri, sabato, al "Porta Elisa". Da sottolineare che la squadra di Gorgone ha conquistato undici punti nelle ultime sei giornate: pari a Rimini; vittorie con Ascoli, Milan Futuro e Perugia; sconfitta, in casa, con la Pianese e pari ieri, a Sestri Levante. Purtroppo, sulla testa della Lucchese, grava la spada di Damocle di 4 punti di penalizzazione che stanno per arrivare. Ieri sarebbe quindicesima in classifica.

In sala stampa, al "Sivori", Gorgone ha parlato di "un buon punto" ed ha aggiunto: "Forse c’è stata meno brillantezza di altre volte, ma può capitare. Potevamo gestire meglio il vantaggio. Sono contento che sia tornato Welbeck che, sono sicuro, potrà darci una mano. Dispiace per l’infortunio occorso a Galli, speriamo non sia grave. Gasbarro tornava dopo alcune settimane. La squadra ha lottato, a conferma che, nonostante tutto, è ancora viva".

"Spero, piuttosto – ha proseguito il trainer – che qualcuno si faccia avanti per risolvere i problemi societari e per non vanificare il lavoro che i ragazzi stanno portando avanti con serietà e professionalità".

Prima di lasciare la sala stampa Gorgone ha tenuto a ribadire che non gli è piaciuto affatto quanto dichiarato alla vigilia dall’allenatore Longo. "Non capisco – ha detto il tecnico rossonero – quale sarebbe stata, secondo lui, la nostra “strategia”. Abbiamo avuto diverse difficoltà logistiche: che c’è di male se i tifosi ci stanno aiutando? A proposito: ringrazio loro, la città sta aiutando in tutto e per tutto la squadra. Oggi ho capito che cos’è il senso d’identità a Lucca".

