Gori all'ultimo tuffo e il Prato pareggia col Forlì

Prato, 28 ottobre 2023 - Gol ed emozioni al Lungobisenzio fra Prato e Forlì. I biancazzurri vanno sotto di due reti nel primo tempo, ma poi agguantano il 2-2 proprio nel recupero e salgono ad 11 punti in classifica. Andiamo con ordine. Al 7’ il primo squillo del Prato è un tentativo di Marangon da fuori area che non crea affanni a Pezzolato. Al 16’ il Forlì passa su calcio di punizione diretto calciato da Calì, complice una grave disattenzione di Balducci, che non riesce ad intervenire sulla conclusione non certo irresistibile dell’attaccante ospite. Al 22’ il Forlì raddoppia sugli sviluppi di un calcio d’angolo: palla allontanata dalla difesa del Prato sui piedi di Barbatosta, che conclude di prima intenzione e trova il tocco con il tacco di Gaiola che spiazza Balducci. In contropiede al 39’, col Prato sbilanciato, il Forlì colpisce anche un palo con un rasoterra insidioso di Barbatosta dal limite dell’area.

Nella ripresa il Prato accorcia subito le distanze sugli sviluppi di un corner: Angeli al 52’ è il più veloce di tutti ad avventarsi di testa sulla sfera e a battere l’incolpevole Pezzolato. Due minuti dopo i biancazzurri sfiorano il pari con un altro gran colpo di testa di Cela, ma stavolta l’estremo difensore del Forlì è bravo a deviare in angolo la sfera. Al 65’ Marangon prova a fare tutto da solo al limite dell’area avversaria, ma la conclusione è debole e centrale. AL 71’ ancora Marangon si lancia in un affondo personale in area di rigore, ma non riesce a concludere; il pallone poi finisce sui piedi di D’Agostino che trova la porta ma anche la presa facile di Pezzolato. E’ ancora l’estremo difensore ospite a dire di no al tiro ravvicinato di Gori al 77’ su perfetto assist di D’Agostino.

All’80’ Masole si divora il possibile 3-1 per il Forlì e sul ribaltamento di fronte è ancora Prezzolato a tenere avanti gli ospiti andando a deviare la conclusione insidiosissima di Cela da fuori area. In pieno recupero viene espulso Rossi, nel Forlì, per doppia ammonizione. Il Prato ne approfitta subito e insacca il pareggio sul calcio di punizione susseguente grazie al colpo di testa di Gori, che salva i biancazzurri.

Il tabellino

Prato 2 Forlì 2

PRATO (4-3-3): Balducci; Stickler, Angeli, Monticone, Casucci (24’ Lambiase); Cela, Gemignani, Trovade (74’ Tedesco); Addiego Mobilio (24’ D’Agostino), Gori, Marangon (82’ Limberti). All. Novelli.

FORLI’ (4-3-3): Pezzolato; Masini, Cecchi, Maggioli, Rossi; Piva (65’ Pecci), Gaiola, Greselin (85’ Tafa); Calì (74’ Prestianni), Merlonghi (85’ Babbi), Barbatosta (74’ Masole). All. Antonioli. Arbitro: Casali di Crema. Reti: 16’ Calì, 22’ Gaiola, 52’ Angeli, 92’ Gori. Note: 91’ espulso Rossi.