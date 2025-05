Gragnolese e Sporting Forte dei Marmi: sfida decisiva per la promozione in Seconda categoria

Ultimo atto di una sfida infinita. Stavolta non c’è domani, a confronto le due finaliste dei playoff di Terza categoria, Gragnolese e Sporting Forte dei Marmi. Si gioca oggi, alle 16, sul neutro di via delle Pinete a Marina di Massa e scopriremo chi salirà in Seconda categoria facendo compagnia al Seravezza che ha vinto il campionato. Si preannuncia una grande finale tra due squadre che erano giunte quarta e quinta. Un tagliando staccato in modo meritato sia dalla Gragnolese che dallo Sporting Forte dei Marmi. Impossibile un pronostico. La Gragnolese ci arriva con un grande percorso maturato negli ultimi mesi. Nella semifinale vinta in casa del Don Bosco Fossone, ha dimostrato consapevolezza, personalità e rabbia. Lo Sporting, invece, al ’Quartieri’ di Aulla, ha giocato una gara accorta, spedendo fuori corsa il Monti che aveva due risultati su tre a disposizione.

"Il giorno che tanto sognavamo dall’inizio di questo progetto è alle porte e non possiamo sbagliare – afferma il vice presidente della Gragnolese Jacopo Pennucci –. Dobbiamo essere bravi a non sprecare le occasioni che ci capiteranno e dobbiamo farci trovare concentrati in fase difensiva sulle loro ripartenze. Lo Sporting è una squadra esperta, non per niente ha sconfitto, nei minuti finali, una formazione ben organizzata come il Monti. Non possiamo pensare di avere 2 risultati su 3 a disposizione perché ci può portare in inganno: bisogna cercare di chiudere subito la partita. Sono sicuro che tutti i ragazzi daranno il massimo fin dall’inizio. È stato un anno difficile e oggi siamo contenti di aver raggiunto la finale, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Se vogliamo scrivere una pagina importante della nostra breve storia, ci vorrà un ultimo grande sforzo. Dobbiamo credere nei nostri mezzi".

Probabile formazione: Gerali, Borghetti, Pennucci, Reburati, Pigoni, Fregosi, Battaglia, Cecconi, Rosaia, Petacchi, Tedeschi.

Enrico Baldini