Gragnolese ribalta Don Bosco Fossone e vola in finale playoff

Don Bosco Fossone

1

Gragnolese

2

DON BOSCO FOSSONE: Musetti, Santucci, Musto (87’ Viaggi), Petacchi A., Guazzoni, Ulivi (51’ Muttini), Brigato (55’ Lodovici) Pedrazzi, Dell’Amico (58’ Latini), Nardini (74’ Andreoni), Patané. All.: Ulivi.

GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti, Reburati, Fregosi (56’ Bondi), Pennucci, Battaglia (82’ Lombardi), Cecconi, Petacchi J. (76’ Ballerini), Rosaia, Tedeschi. All.: Grandetti.

Arbitro: Lorenzo Ambrosini di Carrara.

Marcatori: 39’ Petacchi Arturo, 45’+3’ Cecconi, 46’ Tedeschi.

FOSSONE – Una partita vibrante ed emozionante quella andata in scena tra Don Bosco e Gragnolese, valida per la semifinale playoff. Dopo un primo tempo combattuto e chiuso in parità (1-1), la ripresa ha regalato emozioni a non finire, con la Gragnolese capace di ribaltare l’iniziale svantaggio e conquistare una meritatissima finale che opporrà la squadra di Grandetti allo Sporting Forte dei Marmi.

Le prime schermaglie sono blande, poi la pressione della Gragnolese è costante, tanto da procurarsi tre calci d’angolo consecutivi al 16’, senza però riuscire a concretizzare. Al 18’, Tedeschi recupera un pallone prezioso e lancia in profondità Rosaia, costringendo Musetti a un’uscita tempestiva con i piedi per anticipare l’avversario. Il Fossone si rivede al 19’ con Pedrazzi, il cui tiro dalla sinistra è però debole. Al 24’ arriva la più grande occasione per il Fossone: una punizione laterale di Nardini viene deviata dalla barriera, mettendo in difficoltà Gerali che riesce a smanacciare la sfera, allontanata poi di testa da Borghetti a pochi centimetri dalla linea. Padroni di casa che sbloccano il risultato al 39’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Arturo Petacchi svetta di testa sul secondo palo, anticipando Reburati e batte Gerali. La Gragnolese non si scompone e, proprio allo scadere del primo tempo (45+3’), trova il pareggio con il suo capitano Cecconi, che di testa devia in rete un preciso cross di Rosaia.

La ripresa si apre con un fulmine a ciel sereno per il Fossone: dopo appena 58 secondi dal fischio di inizio, la Gragnolese passa in vantaggio. Petacchi fa da sponda per Tedeschi, il cui tiro non irresistibile sorprende Musetti, non impeccabile nella circostanza, e si insacca in rete. Poi, ancora partita accesa.