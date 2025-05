Gragnolese trionfa sulla Sporting Forte dei Marmi: promozione in Seconda Categoria

Gragnolese

2

sporting forte dei marmi

1

GRAGNOLESE: Gerali, Pigoni, Borghetti, Reburati, Fregosi, Pennucci, Bondi, Cecconi, Petacchi, Rosaia, Tedeschi. A disp.: Brunotti, Benincasa, Lombardi, Simonelli, Battaglia, Mazzone, Ballerini, Ferrari, Spadoni. All.: Grandetti.

SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Bazzichi, Salvini, Baldi Galleni, Lorenzoni, Grassi, Ambrosi, Perregrini, Salini, Mussi, Tosi. All.: Fiaschi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Marcatori: 5’ Tedeschi, 89’ Ballerini, 92’ Ambrosi.

Note: espulso per fallo da ultimo uomo Pennucci.

MARINA DI MASSA – Prendila, Gragnolese, è tua la Seconda Categoria. Pomeriggio fantastico, prestazione perfetta, una fame arretrata. Da dietro la rete del rettangolo di gioco spiavamo Grandetti: finalmente sorride, esulta e si rilassa. Una promozione cullata, sempre sostenuta con la consapevolezza di avere a disposizione un gruppo forte, una sorta di cemento armato. A biancoverdi che hanno evidenziato di possedere una struttura tecnica e tattica superiore allo Sporting Forte dei Marmi che ha “goduto“ per 79’ minuti dell’uomo in più.

La cronaca. Al 5’ passa in vantaggio la Gragnolese. Tedeschi fa correre Pigoni che “sgasa“ sulla sinistra e mette a centro area per Petacchi, l’attaccante lunigianese viene murato e la sfera rimane vacante in area versiliese. Come un cobra Tedeschi con un preciso diagonale porta in vantaggio i biancoverdi. Al 10’ lo Sporting prova a reagire, ci prova Tosi da fuori ma la sua conclusione si spegne alta. Al 17’ l’espulsione di Pennucci. Episodio che può cambiare la gara, Pennucci stende Maggi lanciato a rete e l’arbitro gli mostra il cartellino rosso. Il primo tempo prosegue con il Forte dei Marmi che tiene il pallino del gioco, la Gragnolese si difende con ordine e prova a ripartire in contropiede. I neroazzurri si rendono pericolosi con delle conclusioni da fuori che non impensieriscono un attento Gerali. I Lunigianesi si accendono spesso e volentieri grazie ad un ispirato Tedeschi ma non riesce a capitalizzare.

Nella ripresa i lucchesi alzano ancor di più il baricentro ma sulla loro strada trovano uno straordinario Gerali che impedisce la gioia del gol prima a Grassi, poi a Mussi. All’89’ Ballerini in contropiede con un dolce pallonetto scavalca Bedei e mette la parola fine alla gara. Nei minuti di recupero i versiliesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano il gol del 2-1.

Enrico Baldini