Gran Galà del calcio. La società giallorossa tra i premiati. Riconoscimenti a Guzzini, Carpani e Alfieri

RECANATI

Recanatese protagonista al Gran Galà del calcio italiano dove per la C, girone B, sono stati premiati Adolfo Guzzini (foto al centro tra l’ad Angelo Camilletti e Carpani) come miglior presidente del girone B della scorsa stagione, Gianluca Carpani miglior centrocampista e l’ex Vincenzo Alfieri come migliore giovane esordiente. C’è anche l’attaccante Walid Cheddira tra i giocatori a ricevere dei riconoscimenti, l’ex giocatore della Sangiustese è nella Top 11 relativa allo scorso campionato di serie B dove si è messo in luce con la maglia del Bari.

È una gran bella soddisfazione per il club del patron Guzzini che anche in questa stagione si sta togliendo non poche soddisfazioni. È anche un riconoscimento per il lavoro fatto e per le felici intuizioni dello staff tecnico che in questi anni hanno contribuito a portare alla ribalta dei giovani. Ecco perché Recanati è una meta ambita in quanto ci sono i presupposti per crescere e fare esperienza in una piazza dove dà la possibilità di crescere senza eccessive pressioni.