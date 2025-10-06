Granamica resta in dieci. Rimonta della X Martiri

Granamica

1

X Martiri

2

GRANAMICA: Bonora, Curiale (26’ st Comes), Vandelli, Tiengo (42’ st Mantovani), Rossi, Zaccarelli, De Luca (16’ st Pigaiani Solera), Sharaf, Cappelletti, Orsini, Pizzirani (30’ st Ciampa). All.: Valtorta.

X MARTIRI: Aleotti, Artioli (40’ st Benini), Berveglieri, Meli, Bonetti, Pallara, Gjoni (45’ st Munari), Panzetta, Zardi (10’ st Manfredini), Felice, Bini. All.: Bolognesi.

Arbitro: Topo di Cesena.

Reti: 17’ pt Cappelletti (G), 36’ st Panzetta (X), 45’ st Manfredini (X).

Note: ammoniti: Bonora (G), Curiale (G), Tiengo (G), Zaccarelli (G), De Luca (G), Sharaf (G), Orsini (G), Mantovani (G), Gjoni (X), Bini (X). Espulsi: Sharaf (G) al 30’ st, Orsini (G) al 28’ pt.

Vince in rimonta la X Martiri, una partita fortemente condizionata da un’espulsione al 20’ del primo tempo, con il punteggio di 1-0 per il Graamica. L’episodio, che ha lasciato più di un dubbio, ha inevitabilmente cambiato l’inerzia dell’incontro.

E invece i porottesi, con l’uomo in più, trovano gli acuti vincenti. Prima impattando, quando al 36’ st una corta respinta della difesa del Granamica favorisce il tiro da fuori area di Panzetta, che firma l’1-1. Appena cinque minuti più tardi poi, un’incursione di Manfredini completa la rimonta, gelando una squadra che aveva dato tutto sul piano dell’intensità e dell’organizzazione.

Insufficiente la direzione arbitrale, con episodi che hanno lasciato l’amaro in bocca e influenzato l’esito del match probabilmente a danno dei padroni di casa. Per la X Martiri, sono tre punti d’oro, che la portano a ridosso della zona playoff.