Granata, c’è la baby Juve: "Sono di un altro livello"

Se le previsioni meteo saranno state giuste, la giornata odierna sarà caratterizzata da un forte vento. Questo potrebbe essere il vero elemento di rischio per far rinviare la gara che nel pomeriggio il Pontedera deve disputare al Mannucci contro la Juventus Next Gen. Un rischio che comunque almeno fino a ieri rimaneva un’ipotesi neanche troppo concreta. La sfida, che per il nome dell’avversario (anche se si tratta delle seconda squadra) suscita un fascino maggiore delle altre e che ritorna dopo 3 stagioni, arriva con un Pontedera – che nei sei precedenti scontri diretti non ha mai perso: 3 vittorie e 3 pareggi – reduce dall’exploit di Lucca e in serie positiva da 4 turni (2 vittorie e 2 pareggi).

"Sinceramente la classifica la guardo poco – commenta l’allenatore Massimiliano Canzi – anche se vedo che a 14 punti, quanti sono i nostri (la Juve invece ne ha 11 ma con una gara in meno, ndr), c’è un bel gruppo. Direi che siamo allineati con i nostri obiettivi stagionali". Poi sull’avversario: "Avremo di fronte una squadra che ha un grandissimo valore tecnico, il migliore del girone, anche se poi nel calcio ci sono anche altri aspetti che contano, come quello psicologico e mentale. Comunque mi vien da sorridere quando vedo la classifica della Juve: questa è una squadra di un altro livello, basta vedere come gioca". Ed proprio su questa peculiarità degli uomini di Brambilla che il Pontedera ha preparato la sua gara. "La Juventus – spiega Canzi – è una squadra che se lasciata giocare anche solo 10 minuti, poi devi prenderti un Moment per farti passare il mal di testa… Quindi dovremo essere bravi a non farla giocare e di conseguenza la nostra partita non potrà prescindere da una totale aggressività". Tra i granata l’assenza pesante (sarà così anche giovedì in Coppa a Novara) di Nicastro (al suo posto Selleri?) infortunatosi alla caviglia a Lucca, mentre Canzi ha anche un pensiero per cittadini e commercianti di Pontedera flagellati dal nubifragio di giovedì: "Ho visto una grande operosità dei pontederesi. Nonostante il dramma, dopo 3 ore avevano già sistemato tutto". Ricordato che per le donne il biglietto d’ingresso è di 1 euro, arbitra Iannello di Messina, inizio alle 16,15.

Probabile formazione (3-4-2-1): Stancampiano; Guidi, Espeche, Martinelli; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri.

Stefano Lemmi