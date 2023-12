Granata, choc da superare: "Giocare subito è un bene"

Obiettivo riscatto. E non potrebbe essere altrimenti per un Pontedera che arriva alla sfida odierna casalinga contro il Gubbio con due scivoloni interni alle spalle: quello contro l’Entella, uno 0-1 immeritato, e, soprattutto, l’incommentabile 0-5 di martedì nel recupero contro il Pescara. Una gara che l’allenatore Massimiliano Canzi assicura essere già stata digerita dai suoi: "Le partite si archiviano. Come lo si fa per una vittoria, lo si fa anche per una sconfitta e così è stato già il giorno seguente dopo aver focalizzato sui tanti aspetti negativi e i pochi positivi. Io mi sono preso le mie responsabilità, poi ognuno si è assunto le sue, a conferma che ho a che fare con giocatori maturi, alcuni, vista l’età, e intelligenti, tutti. E giocare subito è un bene, così c’è meno tempo per rimuginare sulla sconfitta". Testa quindi alla squadra dell’ex Braglia, che in classifica a tre giornate dalla fine del girone di andata è nona con due punti in meno dei granata (21 a 23) ma ai quali l’anno scorso sbarrò la strada nel secondo turno dei playoff dopo un 1-1 con coda velenosa per il gol del pari umbro a 2’ dalla fine con Siano momentaneamente fuori porta per un taglio alla fronte. Stesso risultato con il quale pochi giorni prima si era chiusa la regular season.

"Abbiamo riguardato le due partite ravvicinate dell’anno scorso – rivela Canzi - perché l’allenatore del Gubbio è lo stesso e ci siamo resi conto di quanto siamo cambiati noi come giocatori. Siamo rimasti però circa metà della squadra e quindi c’è un senso di rivalsa sportiva. Anche se non è questo l’aspetto principale della gara odierna. Il Gubbio è una squadra guidata da un allenatore di grandi qualità ed esperienza come Braglia che prepara molto bene ogni partita e che nella sua carriera ha presentato sia squadre molto offensive che difensive, quindi mi aspetto un avversario camaleontico". Canzi, insieme al direttore sportivo Moreno Zocchi, giovedì sera è stato ospite dei tifosi al Circolo Tennis Pontedera per la cena granata (nella foto), che ha dimostrato di gradire: "Ringrazio tutti per l’invito. E’ stato un bellissimo momento e ci hanno fatto sentire un grandissimo calore anche dopo una sconfitta pesante come quella col Pescara. Anche questo mi fa capire che Pontedera è un posto speciale dove fare calcio". Per il match odierno ancora assenti Stancampiano, Provenzano, Gagliardi e Cerretti. Inizio alle 16,15, dirige Allegretta di Molfetta.

Probabile formazione (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro.

Stefano Lemmi