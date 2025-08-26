Granata, dolce un po’ amaro: "Forse meritavamo il pari"

La partita di sabato contro la Torres ha segnato il debutto in granata anche per il direttore sportivo Carlo Taldo. Direttore, come valuta questo esordio, con sconfitta, del Pontedera? "E’ un gara che lascia rammarico e che ci porta a fare il mea culpa, perché forse abbiamo peccato un po’ a livello di intensità nella seconda parte del primo tempo. Però se si analizza la partita nei 90’, probabilmente meritavamo il pari, poiché nel secondo tempo siamo stati più padroni del gioco. La partita ci lascia quindi moderatamente ottimisti per il futuro, ma allo stesso tempo arrabbiati, perché quando meriti un risultato lo devi portare a casa. E’ questo il concetto che sia io che mister Menichini vogliamo far passare ai giocatori".

A Sassari mancavano Migliardi, Manfredonia e Ianesi…. "Migliardi ha un problema alla caviglia che credo si risolva in pochi giorni, Manfredonia ufficialmente comincia oggi (ieri) la settimana-tipo e spero che sia a disposizione già venerdì contro l’Arezzo. Per Ianesi continua il rapporto quotidiano, ed è buono. Ha avuto qualche problemino fisico che ha risolto, ora si è aggregato al gruppo e nel più breve tempo possibile troveremo una soluzione definitiva con lui. Ma potrebbe anche essere che resti, più motivato che mai, per dare una mano al Pontedera a raggiungere gli obiettivi di squadra e lui i suoi obiettivi personali. Non è mai stato in dubbio che un giocatore come lui possa farci comodo".

Siamo nell’ultima settimana di mercato. Ci saranno novità? "Non ci saranno stravolgimenti, ma se avremo occasione per migliorare qualcosa lo faremo. Però i giocatori sono tutti mentalizzati a dare il massimo, e i risultati si vedono, perché è vero che pur non avendo ottenuto soddisfazioni nelle ultime due partite, abbiamo dimostrato di essere competitivi".

L’attacco sembra il reparto più in difficoltà: nessun gol segnato nelle ultime tre gare. "E vero, ma non sono preoccupato, perché comunque i ragazzi si stanno prodigando e hanno qualità. E’ chiaro che se, rispettando il nostro budget, ci sarà modo di migliorare la rosa da consegnare in modo definitivo l’1 settembre al mister, lo faremo. Anche la proprietà vuole il massimo".

Quindi il risultato della partita con l’Arezzo non inciderà sulle strategie? "No. Noi stiamo facendo delle valutazioni, la maggior parte delle quali sono già state svolte. Ripeto che se ci sarà da migliorare con un altro elemento, lo faremo, ma tutto è già stato concordato da qualche settimana".

Stefano Lemmi