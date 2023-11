Granata, domenica speciale. Ingresso a 1 euro per le donne

Ad ieri sera non c’erano anticipazioni ufficiali che la partita di domani del Pontedera contro la Juventus Next Gen (stadio Mannucci, ore 16,15) e valida per la 12a giornata di campionato non si giochi a causa del maltempo. Certo, un vento fortissimo come quello soffiato ieri mattina sulla nostra città (e non solo) renderebbe impossibile il controllo del pallone, condizione sufficiente in questo caso a far rinviare o interrompere un match di calcio, ma questo non potremo saperlo fino a domani pomeriggio. In quel caso si tratterebbe comunque di un rinvio dettato dalle condizioni meteorologiche del momento, e non, come qualche tifoso già si domandava ieri, per il maltempo che ha flagellato la nostra zona. Soprattutto nella tarda serata di giovedì, con un autentico nubifragio che non ha risparmiato neppure lo stadio dei granata, allagando il tunnel che collega il campo agli spogliatoi. Nulla di particolarmente drammatico comunque rispetto a quanto accaduto in giro (la squadra ieri mattina si è potuta allenare regolarmente) o che, appunto, possa far pensare già adesso ad un rinvio della partita.

Nel frattempo comunque la società dai propri canali social ha espresso ufficialmente "vicinanza e solidarietà alla popolazione di Pontedera, della Valdera e dell’intera Toscana per la calamità che ha colpito il nostro territorio nella tarda serata di giovedì, con la speranza di tornare quanto prima ad una situazione di normalità". Queste ore che avvicinano alla sfida di domani aiuteranno a capire meglio quale scenario ci si potrà aspettare. La stessa società granata per invogliare i tifosi (in questo caso le tifose..) ad assistere al match contro la seconda squadra della Juventus, ha messo in atto l’iniziativa di far pagare soltanto 1 euro il biglietto d’ingresso per le donne, in ogni settore dell’impianto (tagliandi disponibili sul sito www.etes.it e presso l’edicola Calcio Point in Piazza Unità d’Italia, alla stazione ferroviaria). Infine, sembra ormai sicuro che il Sestri Levante venga a giocare le proprie gare casalinghe al Mannucci. Ci sarebbe già l’accordo tra i due club e anche con l’amministrazione comunale proprietaria dell’impianto, e quindi fin da domenica 12 novembre contro la Fermana i neopromossi liguri, che finora hanno utilizzato il terreno di gioco della Carrarese, potranno esibirsi nello stadio pontederese.

Stefano Lemmi