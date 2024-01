Granata, ferve il mercato. Magnaghi, possibile ritorno

"Zocchi e Canzi, per noi i migliori acquisti siete voi". C’era scritto questo nello striscione spuntato durante la gara casalinga vinta sabato dal Pontedera contro la Fermana, esposto a lungo dai tifosi della gradinata nord Diego Savelli e che ha ricevuto gli applausi di condivisione dagli spettatori in tribuna. Questo per dire che nonostante le partenze di mercato i granata continuano nel loro splendido campionato e programmano il futuro con i rinnovi fino al 2026 di allenatore e direttore sportivo.

In attesa dei rinforzi per sostituire chi ha preferito approdare ad altri lidi: Catanese all’Arezzo e Nicastro alla Vis Pesaro (mentre problemi di tesseramento potrebbero far...tornare Angori). Per il centrocampista il nome è già noto e corrisponde a quello di Alessandro Lombardi, 24 anni lunedì prossimo, e in forza al Rimini (ieri non era convocato), che sarà annunciato oggi, mentre per l’attaccante una pista da seguire con grande attenzione – e che sarebbe già a buon punto – è quella del ritorno di Simone Magnaghi (30), 16 reti in granata nel 2021-22 e ora alla Lucchese, il cui nome nei giorni scorsi era stato accostato anche al Benevento. Vedremo in questi giorni quali saranno le mosse del club, con la squadra che intanto si sta godendo il poker ai marchigiani, ma che da oggi inizia a pensare al match di Cesena senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. Come ha fatto capire nel dopo-gara Alessandro Provenzano, autore della rete del 4-0 finale: "Sappiamo che gennaio è un mese particolare per tutti. Sicuramente abbiamo perso giocatori importanti e fino ad oggi fondamentali. Ci è dispiaciuto, ma siamo riusciti a fare comunque una grande partita, equilibrata fino a quando non siamo riusciti a mettere il risultato in cassaforte grazie soprattutto alle nostre transizioni, chiuse sempre con tanti uomini dentro l’area e finalizzate a dovere". "Personalmente ero fermo da un mese mezzo anche per un infortunio – ha proseguito il 32enne centrocampista - e sono riuscito a stare in campo 90’ segnando un gol che mi dà stimolo e fiducia nel lavoro per trovare la giusta condizione, perché io a Pontedera sto bene. Per il resto il nostro obiettivo resta la salvezza, ma ovviamente gara dopo gara ci poniamo altri obiettivi. Come centrare i play off ed entrarci nella miglior posizione possibile. Non smettiamo di sognare…".

Stefano Lemmi