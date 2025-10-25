Granata, il momento della verità. Il mister: "Vogliamo cambiare rotta"

Riscattare la pessima prova contro la Vis Pesaro per dare maggiore tranquillità alla classifica e restituire serenità all’ambiente. Non che già oggi, 11a giornata di campionato, il Pontedera sia ad un bivio decisivo, ma di sicuro nella trasferta sul terreno della Juventus Next Gen i granata possono indirizzare il loro futuro, aumentando o diminuendo il grado di sofferenza sulla strada verso la salvezza. In settimana l’allenatore Leonardo Menichini ha strigliato la squadra e adesso si attende una scossa: "Mi aspetto una reazione perché veniamo da una gara negativa, cosa che ho sottolineato più volte e sulla quale è inutile tornare sopra. E’ vero che 3-4 partite le abbiamo sbagliate, ma è anche vero che abbiamo fatto buone cose. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e vogliamo cambiare l’andamento di questa situazione, vogliamo cambiare rotta. Dobbiamo essere realisti e fare una prestazione importante a livello di atteggiamento, poi staremo a vedere cosa viene fuori".

Di fronte alla domanda se si sente sotto esame, il 71 enne tecnico risponde così: "Qui siamo sempre tutti sotto esame e niente è scontato. Anche per questo mi aspetto una reazione dalla squadra, indipendentemente dalle voci che sono uscite sul mio futuro. Dobbiamo avere l’approccio giusto alla partita, perché se qualcosa ci manca quest’anno, è la continuità. Poi abbiamo commesso degli errori di troppo, ci siamo fatti tre autoreti…. Questo significa che dobbiamo stare più attenti sugli episodi, che sono quelli che orientano le partite. Il primo obiettivo contro la Juventus Next Gen è non prendere gol, ma di sicuro non staremo lì a difendere".

Secondo l’allenatore del Pontedera il fatto che i bianconeri abbiano giocato mercoledì, perdendo in casa 1-0 il recupero contro il Campobasso, non costituisce un vantaggio per la sua squadra: “La Juve ha tanti giocatori, quindi potrà fare un buon turnover. E’ una squadra di qualità, fatta di giovani bravi che hanno una grande prospettiva anche ai massimi livelli. Sarà una gara da prendere con le molle”. E da affrontare senza quattro elementi, gli squalificati Vona e Battimelli e gli infortunati Scaccabarozzi e Tarantino. Rispetto alla sfida di lunedì sera torna invece disponibile Corradini, ma solo stamani Menichini deciderà quale fisionomia tattica adottare per questa delicata sfida. Inizio alle 14,30, dirige D’Eusanio di Faenza.

Probabile formazione (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Ianesi; Andolfi.

Stefano Lemmi