Granata, il plauso di Canzi: "Dimostrata solidità"

Il punto casalingo preso con la Vis Pesaro l’altra sera non supporta in pieno lo 0-0 precedente sul campo della Torres, risultato che ha avuto il sapore dell’impresa visto che nessun’ altra squadra è riuscita in queste prime 10 giornate a non far segnare la capolista. Due pareggi in due partite valgono numericamente meno di una vittoria, magari contro i pesaresi, che ci poteva stare, e una sconfitta, magari in Sardegna, che anche quella ci poteva stare, ma Massimiliano Canzi, allenatore del Pontedera, spiega chiaramente perché, per adesso, può andar bene anche così: "Con il senno di poi sarebbe stato meglio perdere 1-0 domenica e vincere 1-0 oggi (giovedì, ndr) perché avremmo avuto un punto in più. Però io magari alla fine, con la sensazione di solidità che stiamo dando, soprattutto a chi ci affronta, un punto posso anche barattarlo. Un punto però, non di più".

Il terzo clean sheet consecutivo (Canzi eguaglia il record dell’anno scorso con il trittico Reggiana-Fiorenzuola-Imolese del ritorno) ha comunque mostrato una squadra in salute (come del resto ha confermato esserlo la Vis), fresca, che ha macinato chilometri e occasioni (come contro il Rimini, solo che stavolta è stata meno precisa e più sfortunata) e la prestazione, frizzante, conferma quanto di buono fatto finora. Se la tendenza resta questa non è fuori luogo auspicare che l’appuntamento con la vittoria sia solo rimandato, magari al sempre difficile derby di domani a Lucca. Dove è possibile che il Pontedera debutti con la seconda maglia, bianca con inserti granata (e stemma color oro), frutto del rinnovo di collaborazione fino al 2027 con Errea. Intanto, a fare da antipasto al derby, c’è questa sera il torneo di calcio a 5 che si svolgerà all’Oltrera, organizzato dagli ultras della gradinata nord Diego Savelli. Il torneo, alla prima edizione, è in memoria proprio di Diego Savelli, capo ultras scomparso nel settembre 2022 a soli 41 anni e vede al via sei squadre. L’inizio è alle 18 e si concluderà con la finalissima in programma alle 21. Poi l’appuntamento per gli stessi ultras, che durante la gara con la Vis Pesaro hanno esposto uno striscione categorico, "No alla guerra", per dire no a qualsiasi conflitto armato, non solo a quelli in corso, è per domani sera sugli spalti del Porta Elisa. Stefano Lemmi