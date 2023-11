Granata, la Nazionale chiama. Ignacchiti e Angori azzurri

E’ davvero un periodo magico per il Pontedera. Dopo la vittoria di prestigio sul terreno della Spal che ha portato a tre i successi consecutivi in campionato facendo volare la squadra di Massimiliano Canzi al settimo posto in classifica in un girone B da tutti considerato a giusta ragione di livello ancor più elevato di quello passato, ora è il momento di godersi la seconda convocazione nella nazionale italiana Under 20 di due gioiellini granata: Samuele Angori (2003) e Lorenzo Ignacchiti (2004).

I due facevano già parte del gruppo di Alberto Bollini, impegnato nelle sfide della Elite League (l’Italia è seconda alle spalle della Germania, ma con una gara in meno) e prenderanno parte alle gare contro Inghilterra e Portogallo previste nei prossimi giorni: domani a Doncaster (calcio d’inizio alle 20 italiane, le 19 inglesi) e martedì 21 novembre allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle 14 (diretta su RaiSport), contro il Portogallo. Ma in realtà l’attenzione non è solo per i due giovani granata, perché nel gruppo dei 23 convocati, che dopo essersi radunati lunedì al centro di preparazione olimpica di Tirrenia oggi partono per l’Inghilterra (venerdì il rientro) ci sono altri due giocatori che i tifosi pontederesi hanno ancora nel cuore: Giovanni Bonfanti (2003) e Alessandro Marcandalli (2002), entrambi alla corte di Canzi l’anno scorso. Il primo adesso è all’Atalanta Under 23 – il cartellino è dei nerazzurri – che milita nel girone A di Serie C, il secondo – il cui cartellino è del Genoa – ha già fatto il salto in B visto che gioca nella Reggiana, ma su di lui ha già messo gli occhi il Milan. Erano arrivati in prestito nell’estate del 2022 e vista la crescita tecnica, soprattutto quella di Marcandalli, che a suon di prestazioni è diventato titolare inamovibile, il Pontedera a fine stagione non è riuscito a trattenerli come avrebbe sperato. Stessa situazione che si ripeterà sicuramente con Angori e Ignacchiti, entrambi tesserati per l’Empoli e anch’essi arrivati in prestito. La loro esplosione li destina fin dalla prossima stagione a palcoscenici superiori. Ma tant’è. Il dato più significativo è che in un anno e mezzo il Pontedera ha già dato alla nazionale ben 4 giocatori. Merito, va detto, del fiuto e delle conoscenze del direttore sportivo Moreno Zocchi, alla seconda stagione in riva all’Era ma con un contratto in scadenza a giugno prossimo che merita di essere prolungato.

Stefano Lemmi