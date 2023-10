Granata, la voglia di crederci: "Sì, siamo stati fantastici"

Era un anno esatto che il Pontedera non vinceva in rimonta lontano dal Mannucci. Prima di domenica sera a Lucca era accaduto il 23 ottobre 2022, e anche quella volta era finita 2-1, con i granata che nella ripresa ribaltarono il San Donato Tavarnelle con una doppietta di Nicastro. Proprio il giocatore che in queste ore sta tenendo in apprensione squadra e tifosi per la distorsione alla caviglia rimediata in un contrasto di gioco dopo 33 minuti di derby e della quale si attende di conoscere l’identità per capire i tempi di stop. Al Porta Elisa l’eroe di turno è stato stavolta Catanese, che ha steso i rossoneri con una doppietta, la seconda consecutiva dopo quella col Rimini, che lo fa salire a quota 5 e diventare bomber di squadra (Nicastro segue con 3 reti). Ma se Catanese è stato abile a creare i presupposti per questo primo successo esterno stagionale, i suoi compagni di difesa sono stati bravi a conservare tre punti pesantissimi. Tra questi vi è senza dubbio Riccardo Martinelli, uno dei vari ex in campo, tornato titolare (per la terza volta) dopo sei turni e uscito al minuto 28 della ripresa dopo aver speso tutte le energie.

"Ho avuto dei problemi abbastanza importanti - ha detto il difensore nel dopo gara di Lucca – ma adesso tutto sembra passato. Non è stato facile uscire da Lucca, terreno sempre ostico, con i tre punti, anche perché nel momento in cui abbiamo perso Nicastro e preso il gol, l’umore in campo non era dei migliori. Però ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che la partita poteva essere alla portata viste le occasioni che avevamo avuto fino a quel momento. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a crederci: sì, siamo stati fantastici".

Sull’importanza di questo quinto successo pontederese della storia in terra lucchese, Martinelli è sicuro: "Più che i tre punti, questa vittoria ci dà molto morale, ci dà la consapevolezza di poter lottare contro chiunque e di poter andare a fare la nostra partita ovunque, anche a Lucca contro una quadra molto forte. Sono convinto che alla fine riusciremo a dire la nostra, perché i giovani sono bravi, ascoltano, e sono pronti ad imparare i consigli che noi più esperti gli diamo". E adesso c’è tutta la settimana per pensare alla prossima gara, quella casalinga contro la Juventus Next Gen.

