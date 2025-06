Granata, l’era Varrà. "Partiamo dai giovani»

Da quando ha assunto il nuovo incarico, Fortunato "Natino" Varrà ha conosciuto un solo verbo: lavorare. Il neo direttore sportivo del Pontedera sta già operando full time per dare a Menichini la futura squadra e il suo arrivo in città a metà settimana scorsa ha offerto l’occasione per una gradevole prima chiacchierata, in sede.

Direttore come si trova a Pontedera?

"La città non la conoscevo, e finora ho avuto modo di visitare solo il Corso e il tratto che percorro tra dove dormo e lo stadio. Per adesso sto frequentando qui (lo stadio, ndr) perché è la cosa che mi interessa di più, quindi passo giornate intere allo stadio per cercare di capire come strutturare il tutto. Pontedera comunque mi sembra tranquilla, carina, graziosa, le persone sono gentili e per adesso direi che mi sto trovando bene".

Con Menichini vi siete già incontrati per definire i programmi?

"Il mister l’ho incontrato da avversario, e ora ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo personalmente. Devo dire che nonostante l’età (71 anni, ndr) ha pensieri moderni, è una persona intelligente, sicuramente un uomo onesto e tutto d’un pezzo, con dei valori...vecchi. Proprio come li ho io, anche se sono giovane. Quindi c’è stata subito sintonia tra noi due e insieme stiamo cercando di strutturare una squadra per cercare di centrare l’obiettivo iniziale che è la salvezza".

Si è incontrato anche con lo staff tecnico?

"Sì, ed è tutto riconfermato. Ho parlato con ogni singolo professionista e mi è stata data anche disponibilità. Vedo uno staff bello affiatato, che ha tanto entusiasmo, e questa è una cosa importante perché dobbiamo creare e dare la base dell’entusiasmo".

Che dinamiche seguirà per l’allestimento della squadra?

"Cercheremo prima di tutto di individuare i giocatori giovani valorizzati, che sono alla base di questa progettualità, poi cercheremo di prendere ragazzi per fare qualcosa come patrimonio e poi andremo a vedere i giocatori che compongono la rosa. Sicuramente c’è bisogno di tempo, anche perché tra i calciatori che sono sotto contratto, 3-4 sono in uscita e quindi devo lavorare pure su questo aspetto".

Tra i giocatori in scadenza al 30 giugno ha provato a trattenerne qualcuno?

"In questi giorni ho provato con alcuni di loro a fare un tentativo, ma non mi è stata data disponibilità. Magari è anche vero che in questa fase di mercato un giocatore vuole sondare, vuole capire per bene le prospettive, quindi dobbiamo avere pazienza".

Ha fissato obiettivi di lavoro fino all’inizio della preparazione atletica?

"La preparazione dovrebbe iniziare il 18 luglio e il mio obiettivo per quella data è avere una rosa almeno al 60% , poi dobbiamo aspettare per capire cosa ci offrirà il mercato. Ci sono già diverse trattative aperte, ma di sicuro abbasseremo ancora di più l’età media"

Stefano Lemmi