Granata, missione a Pesaro. Gli occhi sull’ex Nicastro

Mai oltre il 13esimo posto. Questo è stato finora il campionato della Vis Pesaro, avversario cui va a far visita domani il Pontedera. I marchigiani occupano attualmente questa posizione e lo stanno facendo per la seconda settimana consecutiva, mentre in precedenza sono stati sempre più in basso nella graduatoria. Considerando che erano ancora senza punti dopo le prime tre partite, sono stati dentro la zona play out per dodici giornate (non consecutive) abbandonata comunque nove turni fa, e un pelo fuori (ma a volte anche a cavallo della zona rossa, a braccetto con qualche rivale) per le altre tredici giornate. Dei 32 punti messi insieme, 17 sono arrivati al Benelli, teatro delle gare casalinghe, prodotti da 3 vittorie, 3 sconfitte e ben 8 pareggi. I successi sono arrivati contro Entella (2-0 alla 4a giornata), Recanatese (1-0 alla 9a giornata) e Pescara (4-0 alla 28a e ultima gara giocata). Il miglior marcatore di squadra è il 27 enne islandese Ottar Magnus Karlsson (in prestito dal Venezia), con 9 reti, tutte segnate nelle ultime 12 partite (ma 6 nelle ultime 6), ma è inutile negare che l’attenzione sulla formazione di Simone Banchieri è concentrata in maniera particolare sul grande ex, Francesco Nicastro. Se domani sarà in campo, il 32 enne centravanti sarà alla nona gara con i biancorossi dopo aver lasciato la casacca granata a gennaio.

La sua nuova avventura pareva avviata benissimo dopo il gol nel match del "nuovo" esordio che aveva dato la vittoria ad Olbia alla 21a giornata, seconda di ritorno, ma lo score pesarese del bomber è rimasto fermo lì. Poi infatti ci sono stati i 90 minuti da titolare contro Carrarese (0-0, 22a giornata), Entella (1-1, 23a giornata), Gubbio (1-3, 24a giornata), Ancona (2-2, 26a giornata) e Recanatese (1-0, 28a giornata), i 78 minuti contro la Fermana (2-0, 25a giornata) tutti senza gol, oltre alla panchina con il Pescara (4-0, 27a giornata). Il bilancio provvisorio parla di 1 gol ogni 618 minuti, mentre nella squadra di Canzi Nicastro aveva tenuto una media di 1 gol ogni 363 minuti, con 4 centri firmati nei 1.454 minuti giocati. Infine, per i tifosi granata i biglietti sono in vendita fino alle 19 di stasera (domani non è possibile acquistare tagliandi per il settore ospiti) sul circuito vivaticket con questi prezzi: intero 10 euro (più 0,5 euro prevendita), ridotto (dagli 11 ai 21 anni) 5 (più 0,25 prevendita), ridottissimo (sotto i 10 anni) 1 (più 0,05€ prevendita).

Stefano Lemmi