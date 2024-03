Granata, non c’è tempo per gioire. Canzi: "La Lucchese si è evoluta"

Giusto poche ore per gustarsi i tre punti di Pesaro, che la testa è di nuovo al campionato. Al Mannucci stavolta c’è la Lucchese in una delle 4 gare odierne che completano l’11a giornata di ritorno dopo le 6 giocate ieri, ininfluenti per la classifica del Pontedera, ancora in 7a posizione. Se al derby numero 42 (14 le vittorie pontederesi, 19 quelle lucchesi) i granata arrivano rinvigoriti dal successo di sabato nelle Marche che ha interrotto una mini emorragia di tre sconfitte consecutive, anche i rossoneri, che prima delle sfide di ieri occupavano la 12a posizione a quota 35 punti, hanno il morale alto dopo il 2-1 sul Rimini che in parte ha rimarginato la ferita procurata dall’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia (2-0 a Padova) di una settimana fa.

Questo successo, che avvicina la squadra di Gorgone (oggi squalificato) al traguardo-salvezza, non ha però impedito le dimissioni del direttore generale Giuseppe Mangiarano e l’esonero di quello sportivo Alessandro Frara, a conferma di una situazione comunque di insoddisfazione all’interno del club per risultati che non sarebbero all’altezza delle aspettative. Massimiliano Canzi, allenatore del Pontedera che domenica è andato a "spiare" gli avversari odierni, guarda comunque tra le sue mura e solo l’aspetto agonistico di questa sfida: "La Lucchese è una squadra che ha fatto un ottimo risultato contro un Rimini che era tra le squadre più in forma del campionato, dando dimostrazione di grande forza. Come infatti possiede, visto che dispone di buone individualità e di un impianto di gioco valido. E’ una formazione che si è evoluta tatticamente e quindi ci attende una sfida complicata". Sul fatto di tornare in campo dopo soli 4 giorni il tecnico non ne fa un dramma, anzi: "Il bello di giocare a così breve distanza è che alla fine sei sempre sul pezzo, sei con la testa sempre rivolta alla partita, che poi è la parte più bella di questo mestiere. Quindi non disdegno mai quando si gioca. Per altro abbiamo anche un giorno di riposo in più della Lucchese, che dovremo utilizzare per confermare la buona prestazione e l’idea di concretezza che abbiamo dato a Pesaro".

Con Martinelli ancora non a posto e oltretutto squalificato (sabato a Pesaro è entrato in campo dalla panchina per esultare al gol di Espeche e si è preso il giallo), cn Ciocci e Gagliardi sempre out - l’unico rientro è quello di Marrone - sull’ipotesi turnover Canzi è chiaro: "Ho una rosa che mi permette di far riposare chi è più stanco. Sicuramente si possono sostenere tre partite in 10 giorni, anche se è fisiologicamente accertato che dopo così pochi giorni i parametri del recupero non sono rientrati completamente". Inizio alle 20,45, dirige Poli di Verona. Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli, Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano, Ignacchiti, Angori; Delpupo, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi