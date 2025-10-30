Granata "Partita di vitale importanza"

Domenica tutti al Mannucci a sostenere il Pontedera. E’ questa la sintesi dell’appello lanciato dal presidente Simone Millozzi alla città, in vista della sfida casalinga col Perugia. Una sfida che è un altro snodo importante per la stagione dei granata, che dopo 11 giornate sono quintultimi in classifica con 11 punti, e che affrontano un avversario penultimo con 6 punti, ma galvanizzato dal successo, il primo stagionale, sul Livorno, nel posticipo di lunedì.

"Contro il Perugia – ha scritto Millozzi sul sito ufficiale del club - ci attende una partita di vitale importanza, una di quelle sfide che vanno oltre i novanta minuti di gioco. È una sfida che parla di orgoglio, di appartenenza, di amore per la nostra città e per questi colori che ci rappresentano. Il Pontedera ha bisogno del calore, della voce e del cuore della sua gente, e alla squadra chiediamo di portare in campo la storia e l’anima di Pontedera: la determinazione, la fatica, la passione, l’umiltà. Ma per vincere serve l’energia di tutti, serve sentire lo stadio Mannucci pulsare, vivere, spingere i ragazzi oltre ogni limite. Un pensiero e un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo alla gradinata nord Diego Savelli, che anche nei momenti più difficili non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Sono loro l’esempio più autentico di cosa significhi stare vicino alla squadra: con il cuore, con la voce, con la presenza costante e con un amore che non conosce condizioni. La loro passione è un patrimonio di tutta Pontedera".

"Per questo - ha ripreso il presidente - vogliamo che lo stadio sia una festa di colori granata, una spinta in più per i nostri ragazzi. Invitiamo tutta la città a stringersi attorno alla squadra: famiglie, giovani, tifosi di sempre e chi magari non è mai venuto allo stadio ma sente di far parte di questa comunità. È il momento di esserci, tutti insieme, di far sentire che Pontedera c’è e sa farsi sentire nei momenti che contano davvero". Per avvicinare ancor più la gente, la società ha deciso di mettere i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro per tutte le donne, i giovani dai 14 ai 18 anni non ancora compiuti e per gli over 66. "E’ un piccolo gesto – ha concluso Millozzi - per dire che il calcio è di tutti e che la passione può unire generazioni e persone diverse sotto un unico colore, il granata. Domenica vogliamo sentire il battito di un’intera città che sostiene i suoi ragazzi. Insieme, con il cuore granata, possiamo fare la differenza".

Nel frattempo il club si gode la convocazione nella nazionale di albanese under 15 di Enea Cela e quelle di Mattia Culò nella rappresentativa di Serie C under 17, di Francesco Mustari, Giovanni Giuliato, Vittorio Lelli, Mattia Tattini e Marco Maldini in quella under 16, e di Leonardo Bandini, Samuele Cinotti e Francesco Gadenz in quella under 15.

Stefano Lemmi