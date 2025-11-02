Granata "Prima di tutto, non prendere gol"

Se è vero che il Perugia che sale in Toscana è una squadra in fiducia per la vittoria sul Livorno, la sua prima in campionato, è altrettanto vero che pure il Pontedera è gasato. Gasato dal successo sulla Juventus Next Gen, risultato che ha portato due novità: i primi 3 punti esterni e la prima partita chiusa senza subire reti. Dare continuità a questa vittoria è quanto chiede ai suoi Leonardo Menichini nella sfida casalinga odierna che caratterizza la 12a giornata: "Dobbiamo provare a tenere ancora la porta inviolata e poi, se vogliamo vincere, cercare le di crearci le chance per fare gol. Per riuscirci dobbiamo essere più attenti, determinati e decisi nell’ultimo passaggio e nella conclusione per aumentare la pericolosità davanti alla porta avversaria".

L’allenatore dei granata conferma l’importanza dell’1-0 di sabato scorso: " Non prendere gol è un aspetto altamente positivo nel gioco di squadra, perché ci permette di alzare l’autostima, ma per saperlo fare bisogna che tutti gestiscano bene la fase di non possesso. Tutti devono lavorare con grande cuore, spirito di sacrificio e generosità nei confronti dei compagni". Bissare la vittoria significherebbe per il Pontedera compiere rassicurante un balzo in avanti in classifica, e Menichini, che a Perugia ha allenato un anno come vice di Mazzone ed ha avuto Tedesco, attuale tecnico degli umbri, come giocatore, sa perfettamente quanto sia delicata questa gara: "Tutte le partite sono importanti e tutte valgono tre punti, ma ci sono dei momenti nei quali i punti si fanno più pesanti. Questa contro il Perugia non è una sfida decisiva perché ci sono ancora tantissime partite, ma sappiamo bene che è una sfida particolare. Vincere significa mandare il Perugia (che è penultimo, ndr) a -8, perdere significa farlo venire a -2. Quindi dobbiamo concentrarci e disputare una prestazione importante sia a livello di singoli che come gruppo. Gli umbri hanno le qualità per poter risalire, e siccome i punti a disposizione sono ancora tantissimi e un filotto di 3-4 vittorie consecutive ti riporta nelle prime posizioni, hanno possibilità di riuscirci". "D’altronde – conclude Menichini sempre alludendo al Perugia - quando c’è un cambio di allenatore c’è sempre una reazione, e la squadra l’ha dimostrato battendo il Livorno e confermandosi in parte in Coppa Italia a Latina uscendo solo ai rigori. Questo ci deve far pensare che troveremo un avversario aggressivo e noi dobbiamo riuscire a reagire". Ancora assenti gli infortunati Scaccabarozzi e Tarantino, rientrano dalla squalifica Vona e Battimelli, ma si potrebbe andare verso una riconferma dell’undici che ha espugnato 1-0 il Moccagatta. Dirige Terribile di Bassano del Grappa, inizio alle 17,30.

Probabile formazione (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian; Andolfi.

Stefano Lemmi