Granata, pronti a dimenticare. Ma il Pescara fa tremare

Si torna già in campo e per il Pontedera non è un male. Perché a meno di 96 ore dal ko di Chiavari c’è già la possibilità di riprendere la marcia. Oddio, non sarà semplicissimo, perché al Mannucci arriva il Pescara di Silvio Baldini, ultima big da affrontare prima del rush finale che comincerà sabato sul terreno del Milan Futuro, ma la voglia di riscattare il brutto primo tempo contro l’Entella avrà modo di materializzarsi già stasera. "Mi aspetto una reazione – ha commentato l’allenatore Leonardo Menichini - perché la partita di venerdì, rivista, è stata anche buona, soprattutto nella ripresa, però dobbiamo entrare in campo con un approccio migliore. Dobbiamo mettere più rabbia e fare attenzione agli episodi, perché sono quelli che fanno la differenza. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza per portare gli episodi dalla nostra parte". Gli abruzzesi, quarti in classifica, sono in serie positiva da 3 partite, nelle quali hanno incontrato squadre di bassa classifica, battendo 3-2 il Milan Futuro, pareggiando 1-1 con la Spal e superando 4-1 la Lucchese, mentre i granata nelle ultime 4 giornate hanno raccolto solo 3 punti, quelli della vittoria sul Gubbio, e hanno lasciato l’intera posta a Carpi, Torres e Virtus Entella. L’obiettivo quindi è sfruttare al meglio queste ultime 8 giornate per provare a chiudere la stagione nelle prime dieci posizioni, visto che con la penalizzazione della Lucchese la quota salvezza potrebbe abbassarsi anche sotto i 40 punti e che i granata ne hanno 36.

"Non sarà facile fare risultato – ha ripreso l’allenatore Pontedera – perché davanti avremo un avversario di grande livello come il Pescara, che ha una grande squadra, costruita per vincere il campionato. Che gara mi aspetto? Beh, oggi ormai gli allenatori non fanno più differenza tra giocare fuori o in casa, perché ognuno gioca sempre al massimo tutte le partite, quindi mi aspetto una sfida dura, giocata a viso aperto, con il Pescara che non farà tatticismi. Saranno perciò i duelli individuali a fare la differenza, e vincerli è fondamentale". Vista la vicinanza dei match, Menichini farà effettuare quasi sicuramente un po’ di turnover, anche perché rispetto a venerdì scorso ha solo Vitali (sostituito a Chiavari nell’intervallo) che non è al meglio, mentre per il resto tutti sono disponibili tranne Tantalocchi non ancora recuperato. Curiosità: lo scorso anno Lipari con la maglia della Recanatese ha segnato 3 gol nelle due partite disputate contro il Pescara. Inizio alle 18.30, dirige Leone di Barletta. Probabile formazione (4-2-3-1): Calvani; Cerretti, Moretti, Espeche, Perretta; Guidi, Ladinetti; Lipari, Scaccabarozzi, Gaddini; Corona.

Stefano Lemmi