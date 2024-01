Granata, pronti per l’assalto alla capolista: "Un nuovo attaccante? Pensiamoci bene"

A Cesena con Samuele Angori ma senza un nuovo attaccante. Sarà questo il Pontedera che domani parte per andare a sfidare la capolista sul proprio terreno (sabato). La Lega di Serie B infatti non ha concesso il via libera al trasferimento dell’esterno sinistro alla Reggiana via Empoli, club proprietario del cartellino, perché si sarebbe trattato del quarto tesseramento della stagione (Empoli, Perugia, Pontedera e Reggiana) mentre il regolamento ne prevede al massimo tre. Così oggi il ragazzo, classe 2003, tornerà con i suoi "vecchi" compagni e sarà nella lista dei convocati per la trasferta all’Orogel-Manuzzi. Lista della quale faranno parte anche il neo arrivato Alessandro Lombardi e Giacomo Benedetti, assente (era influenzato) nel 4-0 ala Fermana. Il direttore sportivo Moreno Zocchi nel frattempo sta proseguendo la ricerca per l’attaccante over che compensi la partenza di Nicastro. La pista più calda pare rimanere quella per Simone Ganz (30), centravanti del Brindisi (girone C), mentre sembrano assottigliarsi le possibilità di vedere il ritorno di Simone Magnaghi (30), attaccante della Lucchese. Riguardo invece alle voci per l’ex Andrea Arrighini (33) che milita nell’Albinoleffe (girone A), in realtà non c’è mai stato un interessamento del club granata, e non è escluso che alla fine spunti fuori qualche altro nome tenuto segreto dal diesse. Per l’attesa (dai tifosi) fumata bianca si dovrà attendere almeno la settimana prossima – va ricordato che il mercato è aperto fino al 31 gennaio - mentre il capitolo cessioni si fermerà a quelle di Paudice, Catanese e Nicastro. D’altronde sui movimenti di questa finestra invernale la società è sempre stata compatta su tutta la linea: ad ogni uscita corrisponderà un’entrata e chiunque arriva dovrà essere valutato anche sul piano umano, non solo su quello atletico.

"E’ molto più importante il nome che portiamo davanti (cioè quello del Pontedera, ndr) di quello che portiamo dietro alla maglia" aveva detto lo stesso Zocchi il giorno del suo rinnovo biennale (venerdì scorso) per il quale aveva ringraziato tutti i soci nuovi e vecchi, nonché l’attuale presidente Simone Millozzi ma anche quello dell’anno scorso, Piero Gradassi. "Davanti abbiamo due ragazzi del 2003 – aveva aggiunto riferendosi a Selleri e Fossati – che nella stagione passata hanno fatto molto bene in Serie D, quindi dobbiamo pensarci bene prima di puntare su qualche altro attaccante che magari potrebbe non avere le stesse loro motivazioni. Quindi ragioneremo con i modi e con i tempi che riteniamo giusti". Intanto la partita di Primavera 4 tra il Pontedera e la Virtus Vecomp che si giocherà sabato all’Oltrera sarà trasmessa per la prima volta in assoluto sul canale youtube della Lega pro.

Stefano Lemmi