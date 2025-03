Granata, regna l’equilibrio. Radiografia di un pareggio

E’ ormai provato che nella fase conclusiva di una stagione la necessità per ciascuna squadra di arrivare al traguardo prefissato prevale su tutto il resto e rende le gare più equilibrate. Com’è stata nei numeri Pontedera-Ascoli. Addirittura, se guardiamo i dati delle ultime 4 partite giocate dai granata, domani ospiti della Pianese, ossia le due perse contro Entella e Pescara e le due pareggiate con Milan Futuro e i bianconeri, in tutte emerge un equilibrio generale. Questo un po’ per la stanchezza, un po’ perché i punti ora "pesano" di più, e poi perché si tende a non perdere. Quindi anche l’1-1 con l’Ascoli è stato figlio di una partita equilibrata in tutto e per tutto. Ad esempio nei tiri totali, che sono stati 10 per il Pontedera, contro 9, con i tiri finiti in porta, che sono stati 3 a testa, oppure negli assist, che sono stati 8 a 7 sempre a favore di Ladinetti e compagni, o nei passaggi chiave,18 contro 15, mentre, rimanendo nei dati della fase offensiva, a favore dell’Ascoli parlano i dribbling, 18 a 13, i tiri bloccati, 2 a 1, le palle laterali, 15 a 11, e il possesso-palla, 60% a 40%. Anche i dati della fase difensiva galleggiano in una equità globale, con i granata avanti nelle palle recuperate, 69 a 67, nei duelli vinti, 93 a 84, e nei duelli aerei vinti, 29 a 28, e gli ascolani avanti nelle palle recuperate nella metà campo avversaria, 18 a 15, mentre sono in perfetta parità l’altezza, in metri di campo, delle palle recuperate, di 37 metri ciascuno, e gli interventi decisivi, 1 a testa.

Nonostante questi numeri rendano giustizia al pareggio, c’è stata la sensazione che se l’Ascoli non avesse trovato quel gol a 7’ dalla fine, la vittoria del Pontedera non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Dov’è allora che la squadra di Menichini avrebbe meritato i tre punti? L’indizio lo offrono l’xG (espected Goals) e l’Ipo (indice di pericolosità), che pendono a favore di Corona e soci rispettivamente con valori di 1,015 contro 0,586 e di 37 contro 28. Questo significa che il Pontedera ha fatto qualcosa in più dei suoi avversari per provare a vincere, e se su quella palla del gol ospite avesse lavorato meglio per evitare di subirlo, l’xG dell’Ascoli sarebbe stato ancora più basso e a quel punto la vittoria sarebbe stata giustificata. I granata non hanno saputo chiudere prima il match, lasciandolo sul filo dell’equilibrio, e questo, contro una squadra come l’Ascoli che ha una qualità incredibile in panchina è un rischio. Che il Pontedera ha pagato, pur se il pari, alla fine, è un risultato accettabile.

Stefano Lemmi