Granata, Taldo si presenta: "Non c’è tempo da perdere"

Nel primo pomeriggio di ieri si è incontrato con l’allenatore Menichini e lo staff, poi la società lo ha presentato ufficialmente: Carlo Taldo è il nuovo direttore sportivo del Pontedera. Nella sede, al tavolo insieme a lui, davanti a giornalisti e tifosi c’erano per il club il presidente Simone Millozzi e il direttore organizzativo Andrea Bargagna. Il primo pensiero di Millozzi, terminato con un applauso dei presenti, è andato a Rossano Signorini: "Rivolgo un saluto col cuore al nostro amministratore delegato. Chi lo conosce sa che sarebbe stato qui accanto a me. Non può perché sta affrontando una sfida ben più seria di qualsiasi partita di calcio, ma è un combattente vero e siamo certi che saprà uscirne bene. La società gli manda un abbraccio forte e affettuoso: lo aspettiamo". Poi il massimo dirigente granata si è concentrato sulla figura di Taldo, che arriva al posto di Fortunato Varrà, in granata appena due settimane: "L’aver scelto Taldo non è stata una cosa dettata dall’emergenza, perché lui è stato il primo con cui abbiamo parlato dopo aver saputo che Zocchi voleva lasciare il Pontedera. Quindi la nostra è una decisione lucida, ponderata, allineata alla visione tecnica e gestionale della società. Lo ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato e siamo convinti che sia la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Un progetto che si basa su alcuni principi come la programmazione e la valorizzazione dei giovani. Il direttore porta con sé competenza e una filosofia d lavoro che si sposa bene con la nostra intenzione di coniugare gli aspetti sportivi con quelli economico finanziari".

Poi, abbastanza inaspettatamente, Millozzi si è lanciato in uno sfogo: "Accanto a noi sta succedendo di tutto, stanno saltando società molto più blasonate e con più risorse della nostra. Nonostante ciò leggo sui social di imprenditori locali che fanno ironia. Ecco, questa ironia mi sta venendo a noia. Qui la porta è aperta per provare a fare ancora meglio, e chiunque ha voglia può cominciare, con o senza di noi, un percorso diverso. Però deve esserci serietà. Ringrazio invece tutti i tifosi, anche per lo striscione di incoraggiamento nei confronti di Signorini". Da parte sua Taldo si è espresso con grande chiarezza: "Ringrazio la proprietà per questa opportunità che intendo sfruttare al meglio. So in che luogo arrivo perché Pontedera calcisticamente la conosco, quindi devo essere rapido a calarmi in questa realtà. Qui ci sono poche regole, ma chiare, e se le rispetteremo sono certo che continueremo a fare bene. Non sarà un compito facile ma è entusiasmante. Però si sono persi 15 giorni, per cui c’è subito da lavorare condividendo tutto, perché non si possono fare le cose da soli. Ritengo di essere nel posto giusto per poter incidere sulla crescita del club".

Stefano Lemmi