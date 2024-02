Granata, un ko indigesto. Gara decisa nella ripresa

Una sconfitta immeritata. Questo è stato l’1-2 con cui venerdì sera il Pontedera ha lasciato i tre punti alla Torres, in una gara decisa tutta nella ripresa del doppio vantaggio di Scotto (52°) e Zambataro (17°) cui ha risposto Provenzano sul fil di lana (89°) e analizzabile in tre fasi.

Prima fase, 1°-45° minuto. Dal punto di vista della concentrazione, dell’attenzione difensiva e della gestione della palla è stato un primo tempo dei migliori per il Pontedera. Se non superiore, la squadra di Canzi è riuscita senz’altro a fare meglio della Torres, seconda forza del girone, che ha avuto solo una mezza situazione con Vivoli che ha smanacciato fuori un colpo di testa di Scotto (13°). I granata invece hanno creato un’occasione clamorosa con Ianesi (33°) e almeno un’altra con Delpupo (37°), entrambe nate da altrettante transizioni, concesse dall’atteggiamento dei sardi. Come accaduto poche volte nel girone di ritorno, il Pontedera ha dato l’impressione nei primi 45’ di non rischiare di subire gol nonostante avesse di fronte un avversario che anche in questa occasione ha fatto del pressing alto e dell’aggressività la sua arma migliore.

Seconda fase, 46°-62° minuto. Un’impressione crollata invece due volte nell’arco di 11 minuti, quelli intercorsi tra il vantaggio e il raddoppio della squadra di Greco. Due gol nati da altrettante disattenzioni del Pontedera, le uniche avute durante la gara. Dopo lo 0-1 i granata hanno cercato di rimettersi in pista, ma le loro speranze hanno sbattuto contro la traversa (54°, Ianesi) o si sono spente tra la braccia del portiere avversario Zaccagno (60°,° salvataggio sulla linea). Poi lo 0-2 è stato un colpo ancora più duro.

Terza fase, 63°-94° minuto. Canzi ha iniziato a mescolare le carte passando dal 3-4-2-1 iniziale (con Espeche che agiva da libero "vecchia maniera") al 4-2-3-1 con l’ingresso di Ganz (67°), mentre la Torres con l’uscita di Scotto (63°) aveva risposto mettendosi col 3-5-2 rispetto al 3-4-2-1 di inizio gara. I granata hanno provato a riprendersi dal doppio svantaggio, hanno rischiato in un paio di contropiede e sono riusciti a riaprire la sfida troppo tardi, pur segnando il 18° gol nelle ultime 9 giornate (quelle del girone di ritorno) ma subendo la 20a rete nelle ultime 7 partite. Come detto, la settima sconfitta casalinga è stata una punizione eccessiva, anche se resta la difficoltà per i granata di convertire in gol le occasioni create. Per fare un gol servono 6-7 limpide occasioni, mentre per subirlo basta che gli avversari tirino in porta.

Stefano Lemmi