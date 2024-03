Granata, un pari in tre atti. Radiografia di un derby

Con la difficile ma affascinante sfida contro la Juventus Next Gen alle porte (si giocherà domani ad Alessandria e i granata non saranno supportati dal tifo organizzato per protesta contro la presenza delle cosiddette squadre B) il Pontedera può far tesoro di quanto emerso dall’analisi approfondita del derby con la Lucchese. Un 2-2 maturato con la rete nel primo tempo di Rizzo Pinna (36°), il ribaltamento nella ripresa di Pretato (63°) e Delpupo (65°) e il definitivo riaggancio ancora di Rizzo Pinna (71°) in una gara che può essere spezzettata in tre fasi.

Prima fase, 1°-36° minuto. L’avvio di gara è stato caratterizzato da una Lucchese che con il suo 4-3-3 offensivo (e 4-5-1 difensivo) ha mantenuto il possesso e da un Pontedera contrapposto col consueto 3-4-2-1 offensivo (con Ganz a lavorare sui due centrali e il resto a uomo come sempre) a difendersi con ordine. La quadra di Canzi ha concesso una traversa di Gucher su angolo e una occasione a Yeboah per poi attaccare in profondità la retroguardia rossonera e crearsi un’ occasionissima non sfruttata da Cerretti e Ganz, una bella discesa di Ianesi con palla non raccolta dai compagni e un paio di iniziative di Lombardi non finalizzate. Con il lampo di Rizzo Pinna si chiude questa prima fase, caratterizzata da una Lucchese aggressiva e un Pontedera attento, ma con un ritmo partita non altissimo.

Seconda fase, 37°-71° minuto. Ad inizio ripresa il Pontedera è rientrato con un piglio diverso, ha aggredito in avanti e dopo gli ingressi di Delpupo, Benedetti e Perretta (contrapposizione difensiva 3-4-1-2 uomo su uomo) prima ha colpito una traversa con Delpupo, poi ha ribaltato il risultato in tre minuti e sfiorato con Ianesi il 3-1 che sarebbe stato un vero e proprio k.o. tecnico. Una tempesta di gioco fatta di aggressività, corsa e agonismo che si è abbattuta sulla Lucchese, salvata dal solito Rizzo Pinna che con un guizzo dei suoi è riuscito a placare il furore dei granata.

Terza fase, 72°-95° minuto. L’abbassamento dei ritmi è stata la logica conseguenza dopo aver girato al massimo per più di un’ora. Nello scacchiere tattico non è cambiato nulla: Pontedera sempre col 3-4-2-1 e Lucchese che ha operato cambi senza modificare l’assetto. Alla fine, un’occasione per parte - salvataggio di Vivoli sullo scatenato Rizzo Pinna (85°) e testa di Ganz uscita di un soffio (92°) - e un punto per parte. Granata e rossoneri hanno così confermato i netti progressi delle ultime gare e hanno dato vita ad un derby intenso, spettacolare e corretto. Uno spot per il nostro calcio.

Stefano Lemmi