Grande attesa. Settori ospiti pieno. Appello della Curva per la coreografia

Siena-Prato, da derby qual è, si preannuncia una bella sfida anche sugli spalti. I biglietti disponibili per il settore ospiti del Franchi (640 posti) sono andati esauriti: sei i pullman riempiti dalla tifoseria organizzata biancazzurra, mentre tanti sostenitori lanieri raggiungeranno San Domanico con mezzi propri. Dall’altra parte la Lorenzo Guasparri è pronta più che mai a regalare alla partita una cornice tutta bianconera. "Chiediamo a tutto il pubblico – il messaggio della Curva della Robur – la collaborazione necessaria affinché la coreografia che accompagnerà l’ingresso delle squadre in campo riesca al meglio". L’invito è quindi quello di "entrare allo stadio con largo anticipo; una volta preso posto sui gradoni, rispettare la propria posizione e mantenere lo stesso cartoncino, fino al completamento della stessa coreografia; in generale, seguire sempre le indicazioni che i ‘lanciacori’ e tutti i ragazzi della Curva daranno. Per la buona riuscita dello spettacolo tutti sono importanti".