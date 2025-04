Grande esordio per il 4° Memorial Pano: emozioni e sport a Sabbioncello San Pietro

Un grande esordio per il 4° Memorial “Pano”, nonostante il meteo incerto. Quella di venerdì 25 aprile è stata una giornata piena di emozioni, sorrisi e puro spirito sportivo. Sette squadre, ventidue partite e tanto sano divertimento hanno dato il via all’edizione 2025 del torneo dedicato alla memoria del presidente Vincenzo Conti. Lo stadio di Sabbioncello San Pietro ha accolto i calciatori della categoria Primi Calci, che hanno giocato con entusiasmo le partite previste dalla formula a girone unico all’italiana.

Tante le famiglie accolte dall’Asd Sorgente, che non ha fatto mancare le prelibatezze dello stand gastronomico, cuore pulsante di convivialità e gusto, che accompagnerà il torneo per tutta la durata, fino al 31 maggio.

Prossima tappa: 1° maggio, sempre con i giovanissimi atleti dei Primi Calci. Le premiazioni sono state affidate all’assessore allo Sport Fabio Felisatti. "Abbiamo respirato una bellissima aria di sport, con tantissimi bambini in campo tra partite, sorrisi, abbracci e qualche sana scivolata nel fango – ha affermato –. È sempre un piacere premiare questi piccoli grandi calciatori che, con la loro energia e passione, ci ricordano perché lo sport è così importante per la crescita e per la comunità. Grazie di cuore alle società, agli allenatori, ai genitori e a tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata. E un pensiero speciale a chi ha voluto e organizzato questo Memorial per ricordare una figura che ha lasciato tanto nel cuore di molti. Lo sport unisce, sempre".