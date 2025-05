Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli per i 50 anni del calcio amatoriale

Grande festa al Circolo Rondò di Cavazzoli, dove si è svolta una piacevole serata con cena annessa, per festeggiare i 50 anni dalla partecipazione al primo campionato di calcio amatoriale, della squadra locale del Rondò. Alla presenza di circa 80 giocatori del passato e del presente, la serata è trascorsa rievocando tanti aneddoti e ricordi di questo lungo periodo, fatto di sconfitte ma pure di importanti successi.

Cinquant’anni per una società solamente amatoriale sono indubbiamente una rarità e di questo molto merito va attribuito principalmente a tre persone: Piero Montanari (allenatore); Graziano Varini (presidente) ed a Paolo Barilli (dirigente), che sono stati pure gli artefici dell’organizzazione della serata.

Nella storia di questa piccola società calcistica, oltre ad alcuni importanti successi, come coppe di Lega, coppe regionali ed altre, il Rondò può vantare di avere avuto nelle proprie fila, per uno o più campionati, giocatori ex professionisti che hanno calcato campi ben più famosi fra serie A, B e C, come il campione del mondo Vincenzo Iaquinta, Roberto Bosco, Gianluca Francesconi, Marcello Montanari, “Gegio” Sgarbossa, Mathew Orolunleke, Cesare Vitale, Luciano Foschi, Max Battigello, Gianfranco Schillaci e Vincenzo Prochilo, qualcuno di questi pure presente alla serata.

Visto il successo ottenuto dalla serata, ci si è già dati un prossimo appuntamento, che però non sarà fra 50 anni…