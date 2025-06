Grande giornata delle Società al Museo Ferrari: premiate le squadre vincitrici

Oltre 250 persone domenica hanno gremito la sala convention del Museo Ferrari di Maranello nella terza edizione della ’Grande giornata delle Società’, organizzata dal Crer per celebrare le società vincitrici dei campionati di calcio a 11 e a 5, maschile e femminile della stagione appena conclusa. Tante le modenesi premiate, con il presidente Simone Alberici a fare gli onori di casa: la Cdr Mutina vincitrice del girone ’B’ di Promozione, il Medolla per la Prima ’D’, il Maranello per i playoff di Prima, la Modenese per la Seconda ’F’, lo Junior Finale (nella foto) per la Seconda ’G’, l’Appennino per la Seconda ’I’, il Rivara per i playoff regionali di Seconda, l’Audax Casinalbo per la Terza ’A’ e la Coppa di Terza, la Novese per la Terza ’B’, Madonna di Sotto e Concordia per i playoff di Terza, per il futsal la Pro Patria San Felice vincitrice della C1, il Montale del girone ’A’ di C2, l’Emilia Futsal per la Coppa di C2, nel giovanile la Solierese per l’Under 19, Valsa, Mirandolese e Colombaro per l’Under 19 provinciale e la Cittadella per l’Under 18 regionale.