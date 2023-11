Grande rimonta del Marolacquasanta da 2-4 a 5-4 che vale la vetta

La copertina dell’8ª giornata del girone E di Prima categoria spetta al Marolacquasanta che si riprende la vetta solitaria battendo al Tanca con un’incredibile rimonta negli ultimi minuti la Castelnovese. Castelnovesi sul 2-0 con doppietta di Diouf a segno al 20’ e al 36’ su assist di Nardini e Sow. Al 51’ accorcia le distanze Castro dal limite. Al 59’ il tris di Sturlese in contropiede. Al 63’ Odone, servito da Paparcone, sigla il secondo gol locale. Al 75’ Sturlese fa doppietta segnando il poker di nuovo in contropiede che sembra chiudere la partita. Invece i ragazzi di Ivano Pedretti non demordono e al 77’ segnano il terzo gol con Truffello in mischia. All’85’ Eminente su assist di Chiappini sigla il 4-4. Infine nei minuti di recupero al 93’ Moreni realizza il 5-4 marolino sfruttando un passaggio di Piastra. Marola che approfitta pertanto della sconfitta per 1-0 della capolista Brugnato nell’anticipo di sabato con il Segesta. Decide al 20’ un rigore di Di Dio il quale al’80’ ne fallisce un’altro colpendo la traversa. Sale al terzo posto il Follo che vince per 2-0 al ‘Bertolotti’ di Bolano con la Bolanese e la scavalca. Sblocca al 60’ Bariti in diagonale. Al 65’ raddoppia Zakaria con un gran tiro che infila l’incrocio dei pali. Vince in trasferta anche l’Arcola Garibaldina che batte 3-2 all’Incerti il Ceparana. Arcolani in vantaggio al 5’ con Capitani di testa su corner di Etna che al 53’ raddoppia trasformando un rigore.Al 65’ Beggiato da sottomisura accorcia le distanze. Poco dopo al 66’ Lombardo su rigore sigla il 2-2. Al 75’ il 3-2 garibaldino di Aldrovandi anche lui su rigore. Altra vittoria esterna quella del Riccò Le Rondini che batte 5-3 a Falconara la Santerenzina. Riccolesi in vantaggio al 3’ con Gian Marco Bertonati su punizione. Al 30’ e al 51’ Vicini con una doppietta la ribalta. Al 56’ e al 63’ una doppietta di Martinez riporta avanti gli ospiti sul 3-2. Al 70’ il poker di Tedesco in contropiede. Al 77’ il 5-2 di Meta in tap-in che riprende una respinta del palo su tiro di Simoni. All’88’ il terzo gol santerenzino di Moscatelli su punizione. L’Amegliese Iron Fox vince a Bottagna con il fanalino Vezzano, doppietta di Masini e gol di Valletta. Vezzanesi a segno con Deidda e Parma. Seconda vittoria di fila del Casarza Ligure 3-1 a Castelnuovo Magra col Colli Ortonovo. Doppietta di Zolla e Righetti. Ortonovesi che segnano solo con Musetti.

P.G.