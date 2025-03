Grande soddisfazione in casa della Recanatese. Pepa convocato al Torneo di Viareggio

La notizia del giorno, stavolta, non riguarda le vicende agonistiche ma la grande soddisfazione per la convocazione nella Rappresentativa di Serie D di Nicola Pepa che avrà quindi la grande opportunità di confrontarsi con i migliori pari età nel prestigiosissimo Torneo di Viareggio. La convocazione, per la verità, era nell’aria ed il ragazzo, nato nel settembre 2007, ci sperava ma finché non arriva l’ufficializzazione la tensione non si poteva nascondere. "Venerdì sera – ci dice – dovrò essere a Livorno perché le nostre gare sono calendarizzate martedì, giovedì e sabato della prossima settimana. Nel frattempo, oggi e domani, continuo gli allenamenti con la Recanatese. Una gioia enorme, inutile nasconderlo e come obiettivo ho quello di poter mostrare al meglio le capacità che ho".

Il ragazzo, nato e cresciuto a Corridonia ma approdato poi nelle giovanili dell’Ancona con le quali ha disputato i campionati Under 15, Under 16 ed Under 17 toccando l’apice della finale nazionale dello scorso anno con Bilò in panchina, persa con il Renate, ha avuto modo di far vedere le sue doti in diverse occasioni in questa stagione. Ha anche segnato una rete nel match giocato a porte chiuse in trasferta contro l’Avezzano, vinto poi 2-0 ed è stato schierato nell’undici titolare in varie circostanze con l’impegno e l’abnegazione che non sono mai mancati. Avrà anche la responsabilità di essere uno dei soli due marchigiani convocati dal selezionatore Giannichedda (l’altro è il centrocampista Francesco Podrini del Fossombrone, scuola Vis Pesaro).

Nel Girone 6, dove giocherà la Rappresentativa Dilettanti, al posto degli ucraini del Rukh è stata inserita la Ternana: saranno proprio gli umbri i primi avversari degli azzurrini nella gara d’esordio al "Berni" di Badesse in provincia di Siena in programma il 18 marzo alle 15. I babies di categoria torneranno in campo giovedì 20 marzo alle 15 al "Bibolini" di Lerici, in provincia di La Spezia per affrontare gli statunitensi dell’Uyss New York. L’ultima sfida del girone si giocherà sabato 22 alle 15 al "Marco Polo Sports Center" di Viareggio, avversari i senegalesi dell’Olympique Thiessois.

"Sono molto carico e determinato", ha concluso Pepa per un’esperienza che comunque, per un ragazzo, rimarrà indelebile, di fronte ad avversari inediti ed extracontinentali e sotto gli occhi di tanti e qualificati addetti ai lavori.