Grande successo per il Torneo Davide Astori: Porta Romana trionfa

Grande successo per la terza edizione del Torneo Davide Astori, il memorial organizzato dall’Us Affrico in onore dell’indimenticabile capitano della Fiorentina. Dopo giornate intense di sport, emozioni e ricordi, il torneo ha premiato non solo i vincitori sul campo, ma anche chi ha saputo dimostrare al meglio i valori di correttezza, rispetto e lealtà che hanno sempre contraddistinto Davide Astori.

La classifica finale vede al primo posto e vincitrice del Trofeo Astori, il sorprendente e fortissimo Porta Romana che alza la Coppa al cielo. Al secondo posto il Prato, terzo il Follonica Gavorrano, quarto l’Affrico e quinta la Fiorentina 2015.

Al torneo hanno partecipato 16 squadre maschili categoria Pulcini 2014/15 provenienti da tutta la Toscana. Premiazioni a cura della presidente Us Affrico Valeria Pisacchi e del dg Luca Giotti, dell’assessora allo sport Letizia Perini, dei dirigenti Coni Simone Cardullo e Gianni Taccetti, insieme agli ex viola Giancarlo Antognoni e Renato Buso. Ospite d’onore Marco Astori, fratello di Davide. Da quest’anno è stato istituito il Premio Fair Play, consegnato a Gabriel Vasquez Burret del Follonica Gavorrano che ha ricevuto il maggior numero di cartellini verdi per gesti di sportività.

Porta Romana: Bui, Caverni, Diotto, Guraleci, Gurzi, Manetti, Martini, Montauti, Salviati, Valdambrini, Valenti, Violato. Allenatore Lorenzo Manetti, coadiuvato da Mattia Lignite allenatore 2015 e dai dirigenti della Scuola calcio Jacopo Maria Silei e dall’accompagnatore Cristiano Diotto.

"Il Torneo Davide Astori - afferma l’assessora allo sport Letizia Perini - è un fiore all’occhiello della nostra città. Vedere queste giovani promesse divertirsi e abbracciarsi in una grande festa del calcio ci riempie il cuore di gioia. Questi sono i momenti belli dello sport che devono essere abbinati a una valenza educativa insegnando il rispetto verso gli altri e delle regole. Insieme al fair play e alla correttezza che non devono mai essere dimenticati. Lo spirito di Comunità e verso il sociale è espresso nel migliore dei modi dai sodalizi sportivi attraverso i giovani. Questo avvenimento si conferma un appuntamento capace di unire competizione e memoria, sport e valori. Un omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti".

Francesco Querusti