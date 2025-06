Grande successo per la quarta edizione di ‘Vedere Oltre - Calcio Visionario’, evento con finalità sportive e inclusive, abbinato alla solidarietà. La manifestazione si è svolta presso il Circolo Dino Manetti a San Piero a Ponti con una numerosa partecipazione. Presenti oltre 100 persone ad assistere al torneo, che si è svolto con la formula del triangolare, con squadre miste di giocatori non vedenti e vedenti, uomini e donne, tra cui l’ex viola Celeste Pin.

La vittoria finale è stata ottenuta dall’Associazione Quartotempo al termine delle partite di calcio a 5 contro le formazioni dei Distretti Lions e Leo Toscana. Sport, divertimento, spettacolo e aspetto sociale si sono uniti dando vita a un appuntamento di rilevanza dove i veri vincitori sono stati l’amicizia e la solidarietà. Successivamente si sono svolte le premiazioni e la cena che ha visto presenti 120 persone. Sul maxischermo le immagini della Fiorentina, tra una portata e l’altra, mentre Filippo Iania del Distretto Lions dava ulteriore interesse alla serata distribuendo i tanti gadget offerti dalla Fiorentina e dagli altri sponsor e sostenitori. Fra i premi di rilevanza le maglie autografate di Dodo, De Gea e Kean. Il ricavato della serata andrà a finanziare le attività dell’Associazione Quartotempo, impegnata a promuovere l’inclusione sociale e l’opportunità di vivere il calcio in modo diverso, coinvolgendo persone con disabilità visive.

"Un particolare ringraziamento - fa presente Filippo Iania, fra gli organizzatori dell’evento - a tutto lo staff operativo che comprende Quartotempo, Lions e Leo, insieme ai tanti volontari e al Circolo Dino Manetti. In particolare agli sponsor Acf Fiorentina, Chianti Banca, Biauto Firenze, Panathlon Firenze, Decathlon, Azienda Agricola Casolare, Acqua Tesorino, Forno Zini e Misericordia del Galluzzo che hanno contribuito al successo di questa quarta edizione di ‘Vedere Oltre’ che ha raggiunto per questa edizione il sold out. Ancora una volta si è evidenziato il cuore e la passione dei fiorentini, sempre vicini allo sport e alla solidarietà".

Francesco Querusti