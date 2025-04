Grande successo per l'ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival

Grande successo per Adriasport che, lo scorso weekend, ha portato in campo 162 squadre provenienti da tutta Italia nell’ottava edizione del Torneo Mirabilandia Festival. La manifestazione di calcio giovanile, che ha visto anche la partecipazione di due compagini straniere – i serbi del Milutinac e i maltesi dello Zebbug Rangers – si è svolta tra venerdì 25 e domenica 27 nelle località di Cervia e Cesenatico, nelle quali bambini e ragazzi di ogni fascia d’età hanno potuto dare vita ad oltre 400 gare, durante le quali le squadre hanno dimostrato grande correttezza e rispetto dei valori dello sport.

A partire dai Pulcini dell’Under 10 tutte le prime classificate hanno ricevuto i loro trofei, con i bolognesi del Corticella che si sono aggiudicati il torneo rosa davanti ai pari età delle Terre Matildiche. Il Pisa Ovest conquista poi il torneo lilla, imponendosi sulla Bassa Parmense nel raggruppamento conclusivo.

Nell’Under 11, il torneo verde è appannaggio dei reggiani del Santos, che battono di misura la Talamonese da Sondrio. Nel torneo rosso, invece, si impone la Castiglionese di Arezzo, che supera di un solo punto la Rovetta da Bergamo nel girone di finale. Duplice trofeo anche nella categoria Esordienti I° anno, con lo Speranza Agrate Milano che batte lo Junior Cervia in finale e conquista così il torneo giallo. Nel torneo blu, invece, finale combattutissima tra Sporting Scandiano e Aquila Montevarchi. Alla fine, ad alzare la coppa del primo classificato è la compagine aretina.

Per quanto riguarda la categoria Under 13, a salire sul gradino più alto del podio è nuovamente il Corticella, che supera in finale l’ACD Jesolo con un rotondo 4-0.

Nei tornei dedicati al Settore Giovanile c’è poi gioia per lo Sporting Scandiano, che domina la manifestazione riservata all’Under 14: le due compagini rappresentanti la società reggiana arrivano a giocarsi il primo posto e decidono saggiamente di tornare a casa entrambe con la coppa. Nella categoria Under 15, invece, sorride il Città di Clusone, che supera in finale il Cellatica.

Il Torneo Mirabilandia Festival si chiude poi con le finali dei tornei riservati agli Allievi Under 16 e Under 17, eventi nei quali a sollevare la coppa del primo posto sono rispettivamente Savio Calcio (foto) e Cellatica che, nelle relative finali, battono il Cavenago e il Castelgomberto.